María Chacón luce su figura en microbikini de tiras, posando entre la vegetación

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

En un año María Chacón ha aumentado considerablemente su número de seguidores en Instagram, y ya supera el millón. A todos ellos complació ahora con una serie de fotos y videos que la muestran durante su reciente viaje a Tulum, destacando imágenes en las que posa entre la vegetación del lugar, luciendo su escultural figura en un microbikini blanco de tiras; el mensaje que escribió en su publicación fue “un pedacito de cielo en la tierra 🤍🌴 enamorada de este lugar”.

La actriz mexicana subió la temperatura con las fotografías que compartió en las recientes semanas y que fueron tomadas en un exclusivo resort. Posando en bikinis con el mínimo de tela, María llegó a acumular más de 200,000 likes con un post que la muestra en una cabaña. View this post on Instagram A post shared by ᴍᴀʀɪᴀ ᴄʜᴀᴄᴏɴ (@oficialmariachacon) View this post on Instagram A post shared by ᴍᴀʀɪᴀ ᴄʜᴀᴄᴏɴ (@oficialmariachacon)

María Chacón ya se encuentra en Ciudad de México, trabajando en la obra de teatro “Perfectos desconocidos”. Las críticas han sido buenas y la puesta en escena lleva más de 200 representaciones. View this post on Instagram A post shared by Perfectos Desconocidos Obra (@perfectosdesconocidosmex)

También te puede interesar:

-María Chacón se sienta en una hamaca y presume su figura en tanga de hilo

Close Recibe gratis los titulares sobre tus celebridades favoritas diariamente en tu email Gracias por ser lector de La Opinión. Pronto recibirás tu primer boletín

-María Chacón se toma una sexy selfie usando un microbikini de hilos