Sagitario como ex pareja: cómo son

Los signos zodiacales exponen sus encantadoras y seductoras habilidades si están enamorados, pero su comportamiento cambia drásticamente cuando son víctimas de una decepción amorosa. Sagitario como ex pareja pone distancia y sigue con su vida como si nada hubiera pasado, sin embargo, cuando tiene la oportunidad expone a sus ex lo que piensa realmente y los errores que cometieron.

Sagitario es un signo mutable de fuego gobernado por Júpiter, por lo que se adapta a cualquier relación, pero a cambio, pide que su pareja respete su espíritu aventurero, si se llega a sentir atado lo más seguro es que comience a alejarse y jamás abrirá su corazón.

Los nacidos del 23 de noviembre al 20 de diciembre no suelen juzgar a las personas hasta que las conoce realmente. Si bien no es alguien que acostumbre las formalidades, sí aprecia el compromiso y la honestidad de las primeras citas.

De acuerdo con Horoscope.com “un Sagitario es honesto hasta el extremo y no tiene mucha paciencia para las lágrimas y las emociones. No les gusta lo que perciben como manipulación emocional”.

Y es que para ellos el drama es una manera de control y son sinceros para informar a su pareja si están cometiendo ese error con ellos. Pueden pasarlo por alto una vez, pero si es persistente cerrarán esa puerta.

Buscan personas con quien conectarse más allá del plano físico y emocional. Necesitan sentir que hay algo que los una en el ámbito espiritual.

¿Cómo reacciona Sagitario a una ruptura amorosa?

Las personas que son Sagitario son apasionadas de su libertad, aspecto que es de suma importancia en una relación. Cuando comienzan una ruptura no hay lugar para dramas, son certeros, honestos y sencillos. Y es que les resulta sencillo cerrar capítulos y seguir adelante, su actitud es despreocupada y pareciera que esa relación jamás existió.

Sin embargo, las cosas cambian cuando son abandonados. Según Allure.com la misión se concentrará en “recuperar el amor”. Realizan valientes esfuerzos para ser románticos y no se detendrán hasta lograr su objetivo por lo que es Sagitario es uno de los signos que más tiende a regresar con los ex.

¿Qué tipo de ex pareja es Sagitario?

Es un ex despreocupado que agradece el tiempo que pasaron juntos y da la vuelta a la página cuando sabe que no hay vuelta atrás. Algunas veces es más doloroso que otras, en estos casos, se harán un cambio de look o realizarán un viaje largo para sanar esas heridas con la aventura, según comentó YourTango.com. Resulta fácil para ellos volver a enamorarse y hablar de sus nuevas conquistas.

No obstante, cuando su expareja se introdujo profundamente en su corazón, guardará la esperanza de volver con ella, en estos casos, solo pondrá distancia por algún tiempo y después se hará presente “como amigos”, explicó Cosmopolitan. No obstante, su tendencia a la terquedad impedirá que haga el primer movimiento, si no lo hay, seguirá con su camino.

Un rasgo bien marcado en Sagitario es su honestidad y franqueza. Si se llega a encontrar con su ex no dudará en expresar lo que en realidad piensa y los errores que ambos cometieron en la relación. Esto podría incomodar a sus exparejas, pero como dice un refrán popular “la verdad no peca, pero incomoda”.

