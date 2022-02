Eva Longoria se luce con tanga naranja y revela 2 de sus secretos: “Rebotar y ayunar”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Eva Longoria luce como toda mujer desea verse a los casi 50 años que tiene. Esto es una exageración. obvio. La actriz de origen mexicano tiene 46 años muy bien llevados. De hecho, ha dejado a todo el mundo perplejo al aparecer con una tanga naranja en la portada de la revista “Women´s Health” y más aún al revelar cuáles son sus 2 secretos para lucir verdaderamente radiante.

“Rebotar y ayunar”, son las dos acciones que se ha tomado la estrella de Desperate House Wifes, Eva Longoria y que explicó en entrevista que ofreció para Women’s Health Magazine, donde sin miedo a nada, posó con una diminuta tanga anaranjada para la portada dejando claro por qué es una de las latinas más bellas de Hollywood y mejor aún, a sus 46 años. View this post on Instagram A post shared by Eva Longoria Baston (@evalongoria)

“Tienes que conseguir JumpSport. Irónicamente, rebotar en este trampolín es de bajo impacto, por lo que obtienes un entrenamiento sudoroso sin todo el dolor en las rodillas. Además es muy bueno para el drenaje linfático”, dijo Eva Longoria a la editorial de la revista Women’s Health donde deja claro que los años pasan por ella y ni rastros dejan. También explicó que su workout comprende en hacer una hora de cardio unido con pesas y ejercicios funcionales mientras rebota sobre un trampolín. 2022 motto: Calm, confident & crushing it 💪 Thank you @WomensHealthMag for having me on your cover!



Photographer: Caleb and Gladys

Interview: @SheilaYM

Stylist: Kristen Saladino

Hair: @kenpaves

Makeup: @BeautyByElan

Manicure: @mirellas_nails

Props: @piecesofcate pic.twitter.com/sSCVtN82Px— Eva Longoria Baston (@EvaLongoria) January 31, 2022

Además de eso Eva Longoria dijo que el ayuno intermitente ha sido su gran aliado en materia de alimentación. Come de 11 de la mañana a 7 de la noche únicamente. Además, Eva Longoria tiene la gran fortuna de no ser adicta a los dulces, ni a los carbohidratos. “No me gustan los dulces ni el chocolate, y la gente me odia por eso. El pan también, odio el pan. Nunca me tienta la canasta de pan”. View this post on Instagram A post shared by Women's Health (@womenshealthmag)

A sus 46 años, Eva Longoria está dedicada junto a esposo Pepe Bastón a la comercialización de su tequila Casa del Sol. Además es mamá a tiempo completo de su amado Santiago de 4 años. Sigue haciendo comerciales para distintas marcas de productos, acaba de dirigir una película con Oscar De la Hoya “. No descuida su lado filantrópico con su fundación Global Gift y siempre tiene tiempo para su familia y sus amigos. Sin duda, un ejemplo de mujer latina exitosa. View this post on Instagram A post shared by Eva Longoria Baston (@evalongoria)

