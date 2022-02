Jennifer Lopez se luce en un vestido negro sostenido por una microtanga con placas metálicas

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Foto: Astrid Stawiarz for 20th Century Studios / Getty Images

Jennifer Lopez se encuentra muy activa estos días, ya que continúa con la promoción de su película “Marry me”. Recientemente la actriz y cantante fue entrevistada por The New York Times y apareció luciendo su figura en uno de sus más atrevidos atuendos: un vestido negro que deja al descubierto sus caderas y abdomen, siendo sostenido sólo por una original microtanga de hilos con placas metálicas.

A sus 52 años la diva del Bronx luce espectacular, y así lo dejó ver en la portada de la revista People; ella no duda en usar prendas con diseños poco usuales, y también se mostró con un total look a cuadros, en unas fotografías que obtuvieron más de un millón de likes en su cuenta de Instagram. View this post on Instagram A post shared by Jennifer Lopez (@jlo) View this post on Instagram A post shared by Jennifer Lopez (@jlo)

“Marry me” se estrenará en Estados Unidos el 11 de febrero; Jennifer compartió con sus fans un video en el que narra sus experiencias durante el rodaje de la película y lo que significó para ella interpretar el personaje de “Kat Valdez”. View this post on Instagram A post shared by Jennifer Lopez (@jlo)

