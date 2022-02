Mujeres migrantes en Raleigh levantan la voz: “El médico me agredió sexualmente”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Sobre el miedo, María García sabía poco. Había cruzado la frontera por el desierto a los 17 años, guiada por un traficante de personas. Empezó de cero una vida en Estados Unidos junto con su hermana y salió adelante en el rudo trabajo de la construcción, cargando bultos, lidiando con hombres de lenguas largas y cuerpos lascivos.

Aprendió a tratar al otro género en lugar de temerle o huir y se insertó en una sociedad dura, en otro idioma, ganándose el sustento por su propia cuenta y esos recursos de supervivencia le dieron mucha seguridad en sí misma y amor propio.

Close Recibe gratis las noticias de política e inmigración diariamente en tu email Gracias por ser lector de La Opinión. Pronto recibirás tu primer boletín

“Yo era una mujer fuerte”, recuerda.

Pero todo cambió el día en que el médico Rafael Guillermo Torres, de la clínica privada Torres Quality Care, abusó sexualmente de ella durante una inspección ginecológica en Raleigh.

La sicóloga dijo que técnicamente fue una violación y el Buró de Médicos de Carolina del Norte determinó que se trató de “tocamientos inapropiados” en un documento enviado a víctima y victimario —del cual este medio tiene una copia— y le prohibió tratar a mujeres en abril del 2021, cuatro años después de los hechos. La policía local no quiso meterse.

Pero este año el médico volvió a pedir licencia y eso tiene con los nervios de punta a ella y siete mujeres que lo denunciaron.

María García, cuyo nombre se cambió por privacidad en este artículo, considera que el médico puede volver a abusar de las mujeres si le regresan la licencia. “Niñas como mi hija pueden ser violentadas y es muy probable que no se denuncie porque de quienes abusa es de indocumentadas vulnerables y con miedo a la deportación”.

Ella misma tuvo terror de hablar durante mucho tiempo hasta que lo hizo con una terapeuta y ahora, por primera vez, un medio de comunicación.

Rafael Guillermo Torres se hizo popular entre la comunidad hispana porque era uno de los pocos médicos que hablaba fluido el español en toda la región. De boca en boca, los migrantes se pasaban el contacto de la clínica donde el médico hacía de general: lo mismo atendía un dolor de cabeza que diabetes, hipertensión, estrés, torceduras, cualquier cosa.

María García llegó al consultorio porque no se podía embarazar. Ya tenía una niña, pero quería otro hijo y así lo iba diciendo por ahí en las clases donde estudiaba cosmetología y una chica le habló de Torres Quality Care. Ella fue con buena actitud, sonriente y platicadora.

“Estoy contenta de que me pueda ayudar a solucionar mi problema”, dijo al doctor.

El médico observó que tal vez tenía alta el azúcar y que eso le afectaba en la concepción. Le dio unas pastillas y la mandó a hacerse estudios de sangre. En la siguiente cita, le dijo que tendría que hacerle un papanicolau, le dio una bata de papel que tenía que amarrarse hacia atrás en la cintura y le ordenó quitarse toda la ropa.



La enfermera que había entrado con él estuvo un momento en el consultorio y luego los dejó solos. Al salir por la puerta dijo: “Sorry por lo que vas a hacer” y ambos rieron.

El médico se puso frente a la cama de exploración y empezó a tocar a María García. Primero usó un instrumento, según recuerda la paciente, luego lo dejó a un lado y empezó a usar los dedos. Ella se dio cuenta que el médico pretendía hacer una masturbación porque con una mano hacía movimientos y con la otra empujaba.

La paciente se incorporó abruptamente y al jalar la espalda rompió la bata. Su torso quedó completamente expuesto.

“Lo que vi en sus ojos era morbo, como cuando un hombre mira a una mujer con malicia, no tenía la actitud de otros médicos que me habían atendido en clínicas del gobierno, donde incluso no les permiten atenderte si no hay alguien viendo el procedimiento”.

Ella se tapó con la bata y se sentó en la orilla de la cama de auscultación. El médico salió y María García comenzó a vestirse. Apenas se había puesto las pantaletas cuando él tocó la puerta y no esperó la respuesta, sino que entró inmediatamente. Le quitó la bata de las manos y espetó: “Yo te tapo, acaba de vestirte”.

La mujer valiente y de armas tomar, la que se ponía al tú por tú con sus compañeros en la construcción, se derrumbó en ese momento y de su boca no salió ni una sola palabra. Tenía rabia y vergüenza. Frustración y miedo, como nunca.

El trauma

¿Sería mi culpa? ¿Por mi forma de ser alegre y parlanchina? Las dudas sobre su personalidad comenzaron a acecharla por las noches y se convirtieron con el paso de los días en insomnio o pesadillas.

Mucha gente se lo había advertido: si seguía con esa manera de ser tan extrovertida se metería en problemas. Pero a ella no le importaba lo que dijeran, le gustaba ser sociable y reírse y ponerse piercings en el cuerpo.

En cierta ocasión una mujer del consulado le comentó que las personas como ella eran las que terminaban con VIH, por hacerse perforaciones.

“No podía creer que alguien con tanta educación dijera algo así pero yo no le hice caso porque a mi esas cosas no me importaban”.

Acostada en la cama, repasando como si fuera una filmación aquel día con el médico, María García se torturaba pensando si con su carácter la había puesto en su contra. Al mismo tiempo sentía mucho odio en contra del médico porque se había burlado de ella y molestia contra sí misma por no responder.

Se distanció de su marido, no quería contarle lo que había pasado porque no sabía cómo lo iba él a tomar, si se enfadaría, ¿contra quién? Además de que el deseo sexual se había escapado por aquella clínica. Finalmente la pareja terminó separada.

Con el paso de los días su salud empeoró. De sus pezones salía un líquido viscoso y hasta llegó a pensar que podría ser una enfermedad más grave hasta que en un hospital le dijeron que era mastitis. En ese tiempo ella no sabía, pero somatizaba así sus emociones.

Annelisa Tobar, investigadora de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales señala que el proceso migratorio implica pasar por siete duelos distintos: duelo ante la pérdida de la familia, la lengua, la cultura, la tierra, el estatus social, el grupo de pertenencia y los rasgos físicos.

“A estos duelos se agregan sintomatologías de carácter agudo y crónico relacionados con procesos de exposición a estrés y a situaciones límite como el trabajo indocumentado”

María García lo entendió después de muchos meses de terapia sicológica en una organización sin fines de lucro y de enfrentar al enemigo con quien tuvo un segundo encuentro después de lo que ocurrió en la auscultación ginecológica.

María García en una de sus más recientes fotografías. Foto: Cortesía MG.

Con los pechos inflamados regresó a Torres Quality Care porque en los hospitales públicos habían tardado mucho para darle una cita. Le habían prometido que no la atendería Rafael Guillermo Torres pero cuando esperaba dentro del consultorio entró él.

“Sientate”, le instruyó. Ella se quedó muda. Temblaba. El médico le levanto la blusa, le quitó el brasier y metió la mano para tocarle los pechos con giros de las palmas. “Se te va a pasar, son nervios”, concluyó antes de salir.

Ella salió detrás para encararlo y no pudo. Se trago su saliva y pensó: “el tiene mi dirección, mis datos y los de mi familia, si quiere me puede denunciar y me pueden deportar, ¿qué sería de mi hija?¿y si le pasa algo? Salió de la clínica furiosa y amargada. Se sintió desdichada y más enferma.

Pero cuando la sicóloga le dijo que estaba somatizando la frustración se lo pensó mejor y decidió levantar la voz, denunciarlo con la policía y así, hablando de lo que había pasado, se enteró que no había sido solo contra ella, sino contra muchas mujeres más.

El proceso

En septiembre pasado, una informante que trabajó en un centro del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), en Georgia, denunció ante el inspector general del Departamento de Seguridad Nacional que se estaban practicando histerectomías forzadas y otras negligencia médicas contra migrantes en el centro de detención.

El caso cobró mucho vuelo debido a las malas prácticas médicas que no se denuncian por temor de los migrantes o porque no saben cómo, pero no salió a la luz lo que ocurre en los hospitales y clínicas privadas a donde acuden indocumentados lejos de los centros de detención.

Localizar a las otras mujeres que como María García habían sido abusadas sexulmente por el médico en Raleigh fue muy complicado. Muchas se lo pensaban y, cuando por fin decidieron hablar, la policía se declaró incompetente para procesarlo por falta de pruebas, a pesar de que en todos los casos había un patrón.

Greta Rodríguez, hoy de 38 años, recuerda que fue a Torres Quality Care por recomendación de su prima. Tenía una manchas blancas que parecían vitíligo y otras ronchas rojas que le salían por todo el cuerpo. Había ido con dermatólogos e incluso le hicieron un biopsia, sin encontrar la cura.

Greta Rodríguez. Foto: Cortesía GR.

En la primera cita, Rafael Guillermo Torres, las mandó a hacerse análisis de sangre y la pasó al famoso cuarto donde ella le contó sus padecimientos, de la mancha debajo de un seno y otra en el vientre. Torres le dijo que se levantara la camisa y cuando ella lo hizo él se acercó detrás y le empezó a tocar los pechos con las dos manos con lujuria.

“Me quedé en shock, sentí raro, que no estaba bien”, recuerda en entrevista con este diario. Después le jaló el pantalón, como cuando una madre jala el pañal para revisar si el bebé se hizo popó, pero de frente, hacia la vagina, y se asomó. “Usted tiene estrés”, concluyó.

“Te sientes humillada, sabes que está mal, pero también piensas, ‘bueno, debe ser normal’”, observó Greta Rodríguez, quien no volvió sola a la segunda cita, sino con su prima y uno de sus hijos. A la tercera, quiso grabar la conducta del médico con apoyo de una amiga, pero éste se dio cuenta y ya no hizo nada.

La confusión que experimentan los pacientes ante este tipo de conductas es una constante. En días pasados, la prensa neoyorkina dio a conocer el caso de Marissa Hoechstetter, quien se atendía con el médico Robert Hadden, obstetra y ginecólogo de la Universidad de Columbia.

Según su testimonio, el tratamiento a veces incluía preguntas y comportamientos sexualmente inapropiados. La demandante dijo que trató de ignorar esos momentos, dudando de sí misma, pero cuando visitó a Hadden para un chequeo de un año después del nacimiento de sus gemelos, él la agredió sexualmente.

Hadden fue arrestado en 2020 y acusado en un tribunal federal de seis cargos, entre ellos, de atraer e inducir a las víctimas, algunas niñas, de viajar a sus oficinas, sometiéndolas a abuso sexual entre 1993 y 2012.

María García se pregunta por qué la policía en Carolina del Norte desacreditó sus denuncias y las dejó solo en manos del Buró de Médicos, donde ahora Torres solicitó que le devuelvan su licencia para atender mujeres. “Es posible que no nos estén tomando en serio porque somos inmigrantes y saben que no podemos hacer mucho escándalo, pero no quisiera que se quede así”.

Poco a poco, esta emigrante oriunda de San Luis Potosí ha recuperado su estabilidad emocional y su seguridad aunque con esporádicas recaídas. Volvió con su pareja; no así a la construcción porque sabe que es un trabajo muy rudo y se lastimó la columna vertebral.

“Con el tiempo entendí que sí hay diferencias físicas importantes y no lo recomiendo a las mujeres”, dice. “Lo que sí recomiendo es hablar de este tipo de abusos porque hay una ley que protege a las víctimas de estos delitos y no nos van a deportar. En cambio, si nos callamos, van a seguir abusando de nosotras”.

Te puede interesar:

– México entrega primeras actas de nacimiento a personas trans migrantes en el exterior

– “Me blanquearon el ojo en un hospital de México como si le hubieran echado cloro”

– Michoacana busca justica en EE.UU.: “Casi muero por negligencia médica”