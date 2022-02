Te llevamos a conocer la casa de Aleyda Ortiz, la ex ‘NBL’ que dijo adiós a Univision

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La boricua Aleyda Ortiz, de 33 años y quien en 2014 se proclamó ganadora de ‘Nuestra Belleza Latina’, vive desde hace unos años en una más que acogedora casa en la ciudad de Miami, en Florida.

La presentadora, cuyo contrato con Univision terminó el pasado lunes 31 de enero, nos ha permitido conocer, por medio de diversos videos y fotografías, algunos detalles del hogar que comparte con el cubano Ricardo Casanova, su esposo y reconocido asesor financiero.

Cocina

Su cocina, que llama la atención por su piso laminado, está equipada con una alacena de color blanco, con electrodomésticos de acero inoxidable y con una barra de granito que utiliza para preparar los alimentos y como desayunador.

Comedor

Su comedor, que durante la etapa más fuerte de la pandemia fue convertido en una oficina, cuenta con una mesa de madera circular de color blanco y con cuatro sillas de tono café.

Sala principal

La sala principal está compuesta por un sofá modular de tono hueso, por una mesa de centro y por una alfombra estilo animal print.

Sala de televisión

Su sala de televisión, en la que nos ha presumido sus mejores pasos de baile, atrae los reflectores por los cuadros que colgó en su pared de tono verde olivo, así como por su alfombra de diseño muy original.

La habitación es completada por unos sofás de tono hueso, así como por una televisión, un librero de color blanco, el cual es utilizado por la celebridad televisiva para poner sus libros y para diversos artículos decorativos. View this post on Instagram A post shared by Aleyda Ortiz Casanova (@aleydaortiz)

Recámara

En su recámara dominan los tonos claros, pues aunque las paredes son de color azul; tanto sus puertas, como su cama y sus mesas laterales son blancos.

Su cama es grande y cuenta con ropa de cama y cabecera de color blanco. En la zona de la cabecera tiene tres pequeños cuadros que nos remontan a un paradisiaco destino de playa. View this post on Instagram A post shared by Aleyda Ortiz Casanova (@aleydaortiz)

