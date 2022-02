Dos hombres homosexuales son ahorcados en Irán seis años después de haber sido encarcelados por cargos de sodomía

Mehrdad Karimpour y Farid Mohammadi fueron ahorcados en una prisión en la ciudad noroccidental de Maragheh, a unas 500 millas de la capital, Teherán, donde habían sido condenados por cargos de sodomía.

Irán es considerado uno de los lugares más represivos del mundo para las personas lesbianas, gays, bisexuales y transgénero. En el caso de estos dos varones, fueron condenados a muerte por “relaciones sexuales forzadas entre dos hombres”.

El régimen de Irán condenó a morir en la horca a dos homosexuales de 32 años. Las víctimas fueron identificadas como Mehrdad Karimpour y Farid Mohammadi. pic.twitter.com/qVzDgxkrV5 — BairesNews (@baires_news) February 2, 2022

Según la información difundida por el Daily Mail, tras darse a conocer la noticia, el activista por los derechos LGBTQ+ Peter Tatchell condenó que se trata de “una política de larga duración del régimen que culminó con asesinato de dos hombres homosexuales, a menudo por cargos controvertidos después de juicios injustos que han sido condenados por Amnistía Internacional y Human Rights Watch”.

“La comunidad internacional debe imponer sanciones a los funcionarios del régimen, los jueces y el personal penitenciario que autorizaron estas ejecuciones, y a los responsables de muchos otros casos de abusos contra los derechos humanos en Irán”, siguió.

El periodista iraní-estadounidense Karmel Melamed en un tuit llamó a la ‘indignación’ del secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken.

“El régimen del ayatolá en Irán acaba de ejecutar a dos hombres homosexuales por el delito de sodomía en Irán. Se trata de Mehrdad Karimpour y Farid Mohammadi, quienes fueron ejecutados en la horca. ¿Dónde está la indignación de @StateDept @SecBlinken @glaad y otros grupos LGBT en EE. UU. por este horrible crimen?”, refirió. Thank you @BenWeinthal for being one of the few reporters in the western media with the courage to expose the Ayatollah regime's crimes against LGBT in Iran! Silence is not an option. 👇https://t.co/qrKjp6zNn6— Karmel Melamed (@KarmelMelamed) January 31, 2022

Hablando sobre el asesinato, Amnistía Internacional también escribió: “Las personas LGBTI en Irán se enfrentan a una discriminación generalizada, viven con el miedo constante al acoso, el arresto y el enjuiciamiento penal, y siguen siendo vulnerables a la violencia y la persecución en función de su orientación sexual e identidad de género reales o percibidas”.

