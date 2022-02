Evelyn Beltrán, supuesta novia de Toni Costa, presume su retaguardia en lycras y se ejercita tal como hace Adamari López

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Este “triángulo” de afecto sigue dando de qué hablar. Si no es por comentarios que los propios seguidores toman como indirectas, es por la belleza de los tres que conforman la polémica de la separación de Toni Costa y Adamari López. Muchos siguen insistiendo que Evelyn Beltrán es efectivamente el nuevo amor del bailarín español, pero ella sin mucho a miedo a nada, solo presume la ternura de su hijo y su voluptuosa retaguardia en redes sociales. Al igual que Adamari López, siempre anda ejercitándose porque lo que las lycras son sus mejores aliadas.

A pesar que Adamari López y Toni Costa han contado en reiteradas oportunidades cómo han transformado su relación después de su ruptura, muchos siguen sin hacerse la idea que este par muy probablemente no sea visto de nuevo como pareja. A esto, se le suman todos los rumores de infidelidad que rodearon en un principio a Toni Costa y la supuesta nueva relación que tiene con la bailarina, modelo e influencer, Evelyn Beltrán quien, al igual que Adamari López, en la actualidad no para de andar en lycras, entrenar muy duro y presumir su voluptuosa retaguardia. View this post on Instagram A post shared by Evelyn Beltrán 👑 (@evelynbeltranoficial)

Mientras ellas se dedican a su cuidado físico, Toni Costa por su parte sigue cosechando éxitos y entregado a su labor como papá con la pequeña Alaïa, fruto de su relación con la conductora de Hoy Día, Adamari López. Esta última no sólo luce cada vez más bella sino mucho más segura y con un sentido del humor que parece inagotable. Sus videos de Tik Tok no paran de sacarle carcajadas a sus casi 7 millones de seguidores y se toma hasta broma cualquier cosa relacionada a un ex, ya sea Toni Costa, Luis Fonsi o cualquier anterior. Sin duda, Adamari sigue cautivando público. Por su parte, Evelyn Beltrán genera su contenido fitness en redes sociales, posa presumiendo su cuerpazo y voluptuosa retaguardia y lo más importante, el amor de su pequeño hijito. View this post on Instagram A post shared by Evelyn Beltrán 👑 (@evelynbeltranoficial)

Al igual que la estrella de Telemundo, Adamari López, Evelyn Beltrán es una fanática de la actividad física. Así que ambas viven más tiempo en lycras que en tacones y por otro lado son excelentes madres y eso se deja ver desde las redes sociales. View this post on Instagram A post shared by Adamari Lopez (@adamarilopez)

Sigue leyendo:

Adamari López y sus amigas mostraron los piernones hasta arriba con vestidos sexys e iguales

Adamari López y Jacky Bracamontes hacen sexy baile con vestidos muy cortitos en los pasillos de Telemundo

Adamari López se olvida definitivo de Toni Costa y presenta a su nueva pareja