Javier Ceriani de “Chisme No Like” contó cómo manejó información de Adamari López y Toni Costa, “El Gordo y La Flaca”, Univision, Telemundo y más

Exclusiva

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

El argentino Javier Ceriani es el periodista que destapó algunos de los escándalos más sonados del 2021 de ciertos famosos: Lili Estefan y Raúl de Molina de El Gordo y La Flaca, Adamari López y Toni Costa, Evelyn Beltrán, Frida Sofía, Chiquis Rivera, Alejandra Guzmán y Enrique Guzmán, personas ligadas a las grandes cadenas Univision, Telemundo y algunos más. Junto a su compañera Elisa Beristain, a quien muchos recuerdan del reality Rica, Famosa, Latina de la cadena Estrella TV, conduce el que hoy en día es uno de los programas más vistos del entretenimiento hispano, pero para ser más concretos de farándula, Chisme No Like.

El programa se transmite todos los días en Youtube y ahí queda para que los internautas lo vean cuando deseen y para, como aclama Javier Ceriani: “Demostrar que se dijo antes… Caiga quien caiga”. Frase que ha popularizado el autodenominado “Águila”, “Robin Hood de los desvalidos” o como lo llama su propia compañera de Chisme No Like, Elisa Beristain, “El Güero Cabaretero”.

El año pasado, Javier Ceriani y Elisa Beristain, hicieron historia pasando de Youtube a la plantilla de programación en horario centro a A más+ de TV Azteca, por donde se transmite Chisme No Like de Lunes a Viernes. Adicional a esto, Javier Ceriani pertenece a la emisión Noticias 62 En Vivo de Estrella TV. Es actor de profesión desde hace muchísimos años y anda actualmente en la producción de algunos proyectos en ese arte. Pero sobre todo, el periodista sabe disfrutar de la vida y divertirse a lo grande y si no,, que lo digan las últimas imágenes de su pasada celebración cumpleaños. View this post on Instagram A post shared by CERIANI (@javierceriani)

Lo que más impresiona de Javier Ceriani es ese desparpajo y a la vez seguridad a la hora de dar alguna información de algunos de los famosos preferidos por la audiencia hispana. El conductor de Chisme No Like pareciera no tener pelos en la lengua y hasta no importarle hablar de la vida de cualquier famoso. Por esta razón, a Javier Ceriani muchos lo repudian y otro tanto, lo ama irremediablemente pasando por los que piensan: “Es cierto pero yo jamás lo diría”. Así que indagamos un poco sobre cómo maneja la noticia y este tipo de polémicas que se desatan cuando destapa información de algunos famosos.

Aunque muchos puedan quedar sorprendidos, Javier Ceriani es un periodista de investigación real. Asegura que detrás de sus noticias hay un trabajo de búsqueda minuciosa y cómo el manejo de la información es lo más importante para él. Por momentos, el argentino dista bastante del personaje frívolo y extrovertido que vemos en pantalla.

Close Recibe gratis los titulares sobre tus celebridades favoritas diariamente en tu email Gracias por ser lector de La Opinión. Pronto recibirás tu primer boletín

Por supuesto, el propio Javier Ceriani colocó como ejemplos muchos de los escándalos más sonados del 2021: Lili Estefan y Raúl de Molina de El Gordo y La Flaca, Adamari López y Toni Costa, Frida Sofía, Alejandra Guzmán y Enrique Guzmán, algunos casos con personajes involucrados con las cadenas Univision y Telemundo y tantos detalles más que menciona a lo largo de los casi treinta minutos de entrevista exclusiva para La Opinión.

El presentador de Chisme No Like, Javier Ceriani, también nos contó cómo es realmente fuera de cámara, qué opina de l industria del entretenimiento actualmente, qué espera de los grandes de medios de comunicación, de los polémicos casos judiciales del Me Too Latino y hasta de cómo es trabajar al lado de de su homóloga, Elisa Beristain.

Sigue leyendo:

Javier Ceriani denuncia censura en YouTube: “Hoy la televisión tiene más libertad”

Javier Ceriani expone las amenazas de muerte que recibió y asegura encontrará al responsable

Le proponen a Javier Ceriani de ‘Chisme No Like’ abrir un OnlyFans para hacer videos candentes