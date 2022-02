Khloé Kardashian y la “maldición” de sus ex maridos basquetbolistas

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Para nadie es un secreto lo que siempre se ha dicho de Khloé Kardashian y la supuesta “maldición” de sus ex basquetbolistas. Misma que no es más que el chisme en redes sociales donde se habla a Vox Populi de lo mal que le ha ido a la hermana de Kim Kardashian en sus dos relaciones con sus ex basquetbolistas: Lamar Odom y Tristan Thompson, padre de su hija kahDASDH.

El exjugador de baloncesto Lamar Odom, exmarido de Khloé Kardashian, no ha retomado aún el contacto con la estrella televisiva a pesar de sus intentos por recuperar al menos esa relación cordial y amistosa, de varios meses de duración, en la que desembocó su divorcio en 2016. View this post on Instagram A post shared by Twitter:grooviebabe 👻:msposh4 (@groovyposhy)

Sin embargo, el ahora concursante de ‘Celebrity Big Brother’, el ex basquetbolista y marido de Khloé Kardashian ha revelado a sus compañeros del concurso que sigue soñando con la celebridad y que, una vez despierto, es plenamente consciente de que echa “mucho” de menos a la hermana de Kylie Jenner. Puede que esta confesión, realizada ante las cámaras, ablande el corazón de Khloé, o esa parece ser la intención de la antigua estrella de la NBA, Lamar Odom. View this post on Instagram A post shared by Kardashians İnformation (@kardashiansinformation)

“Anoche soñé con mi ex mujer. La que es única y especial”, ha asegurado el exdeportista en una espontánea conversación. Al ser preguntado sobre el estado actual de su vínculo con Khloé, Lamar volvió a recordar que la también diseñadora le ha sacado, quizá solo de forma temporal, de su vida. “No hemos vuelto a hablar. La echo mucho de menos. Ojalá pudiera recuperar esos años de matrimonio. De verdad que la extraño”, ha afirmado el basquetbolista ex de Khloé Kardashian, Lamar Odom.

Poco después de que se diera a conocer la noticia que Tristan Thompson había traicionado a Khloé Kardashian con una entrenadora personal y que tendrían un hijo fruto de ese “desliz”, lo que puso en la palestra la supuesta maldición de Khloé Kardashian y sus ex maridos basquetbolistas. Uno de ellos, Lamar Odom, no tardó en intervenir públicamente para mostrar todo su apoyo a su antigua esposa, así como para tantear la posibilidad de que algún día pueda darse una reconciliación amistosa entre ellos.

“De verdad que solo le deseo lo mejor a Khloé. Espero que podamos reconectar y volver a hablar como amigos. Es una buena persona y se merece lo mejor en este mundo”, señalaba el polémico exjugador de los Lakers, Lamar Odom, en su cuenta de Instagram. View this post on Instagram A post shared by Khloé Kardashian (@khloekardashian)

