Rafa Márquez desnudó a El Tri: el “Káiser” considera que México carece de un líder con carácter 

La selección mexicana no pasa por su mejor momento futbolístico. Un mal 2021 parece continuar en este 2022. El Tri sigue perdiendo puntos en momentos cruciales del Octagonal de Concacaf. Cuando las dificultades salen a flote en el conjunto azteca, Rafa Márquez considera que no hay un líder que los despierte.

El “Káiser” fue uno de los grandes capitanes que tuvo la selección mexicana. En la actualidad hay muchos jugadores que pueden cumplir ese rol, pero con una tarea pendiente: despertar a sus compañeros en los momentos complicados.

“(Herrera, Moreno u Ochoa) no tienen ese perfil. Son líderes, pero no tienen perfil de llamar la atención en los momentos importantes. Falta ese perfil, quizás Guardado“, señaló Rafa Márquez en un diálogo con TUDN.

Five World Cups, and 39 years: Rafa Marquez played his part in a memorable victory for Mexico too. pic.twitter.com/ZqzWtzEJnz — GOAL (@goal) June 17, 2018

Sin embargo, este no es un reproche esporádico. El ex internacional mexicano Oswaldo Sánchez también le recriminó a los “líderes” aquella falta de actitud. El ex futbolista no ve a un coterráneo que asuma la responsabilidad de levantar anímicamente a los aztecas durante los obstáculos de los partidos.

“¿Cómo rescatas algo positivo de un partido en donde debiste dar ese golpe de autoridad en casa? Insisto en el tema de liderazgos, ese detalle hay que mencionarlo. Hay diferentes tipos de liderazgo, pero no veo a alguien que levante la mano“, sentenció. Oswaldo Sanchez retires today. His style of play is undeniably the best. I always tried to be like him. Mexico's BEST pic.twitter.com/vs33zfljbk— Slay (@guau_alejandro) December 19, 2014

