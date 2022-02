Ally Brooke descubre su raíz latina

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Ally Brooke creció sin hablar español, a pesar de que sus padres lo hablan. Ellos le explicaron que cuando eran chicos los discriminaron por esa razón, y que no querían que sus hijos –Ally y su hermano Brandon– pasaran por lo mismo.

“Eran tiempos diferentes”, dijo la cantante de 28 años. “A ellos no los trataron bien”.

Close Recibe gratis los titulares sobre tus celebridades favoritas diariamente en tu email Gracias por ser lector de La Opinión. Pronto recibirás tu primer boletín

Sin embargo, cuando Ally comenzó su carrera, comenzaron a seguirla muchos chicos latinos, como ella. Muchos de ellos le pidieron que cantara en español. Finalmente, luego de hacerse de un maestro y de un buen equipo de trabajo, Ally lanzó en 2021 “Mi música”, su primer tema y videoclip en castellano.

Para este 2022 ya estrenó “Por ti”, su segunda canción en español, que es una mezcla de música pop con urbana. Para mediados de este año espera lanzar un EP –aún sin nombre– con la mayoría de los temas en el idioma de sus padres.

“Es algo que quería hacer desde hace años”, dijo desde su casa en Los Angeles. “Ahora, con la gente [adecuada] a mi alrededor, haber sido capaz de hacerlo ha sido espectacular; me hace sentir orgullosa y enorgullece a mi familia”.

Ally, de 28 años, nació y se crió en San Antonio, Texas. Tiene ascendencia mexicana y se define como una chica con fuertes convicciones cristianas. En su libro “Finding Your Harmony: Dream Big, Have Faith, and Achieve More Than You Can Imagine”, escribe que no piensa tener encuentros sexuales sino hasta que se case.

Antes de ser solista, Ally fue parte de Fifth Harmony, un grupo de chicas cantantes del que no tiene buenos recuerdos. En entrevistas publicadas en otros medios ha descrito esa experiencia como traumatizante y tóxica.

En 2019 comenzó su camino en solitario y a la fecha ya ha acumulado miles y miles de reproducciones en su catálogo musical, entre los que sobresalen los temas “All Night” y “Lips no mientas”, que llegaron a la lista del Top 40.

Sus próximos temas en español tendrán una mezcla de varios sonidos, y serán muy distintos de los que ya estrenó, dijo. También tendrá artistas invitados, de los que prefirió no revelar los nombres.

“Me gusta experimentar, ser capaz de no hacer una sola cosa”, dijo. “Me gusta incluir varios sonidos […] A mis fans les va a encantar”.