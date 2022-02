Chiquinquirá Delgado usa vestido transparente y deja a la vista su ropa interior

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Chiquinquirá Delgado presumió sus atributos de pies a cabeza con un vestido traslúcido de encaje negro que dejó a todos con la baba guindando. La ropa interior de la estrella de Univision se podía ver a través del traje transparente dejando claro que es superlativamente hermosa.

Con una vista casi de 180 grados, Chiquinquirá Delgado, novia de Jorge Ramos y presentadora de “Mira Quién Baila”, hizo arder las redes sociales al presumir su ropa interior a través de un vestido transparente de arriba a abajo. Mismo que usó durante una sesión con el famoso fotógrafo venezolano Daniel Alfonso. No hay duda que la venezolana es de las mujeres latinas más hermosas de la industria del entretenimiento hispano. View this post on Instagram A post shared by Fotografo Daniel Alonso (@danielalonsofoto)

La exreina de belleza, Chiquinquirá Delgado, hace pocos días estuvo en el tope de las noticias, pues Jorge Ramos había dado positivo al COVID y tardó en regresar a tiempo a Miami. Esto habría deprimido al periodista, pero la buena noticia es que eso es parte del pasado y ya Chiqui Delgado anda presumiendo su cuerpazo a diestra siniestra de nuevo y planeando proyectos saludables y profesionales sin parar. View this post on Instagram A post shared by Despierta America (@despiertamerica)

“Eres un bombón perfecto Chiqui”, “Que suerte tiene Jorge Ramos y eso que él no es tannnn guapo” y “¡Dios! están cayendo ángeles del cielo”, dijeron los admiradores babeados por la hermosa venezolana Chiquinquirá Delgado. Sin duda, una mujer que ni en sueños se le ven los 49 años que tiene. View this post on Instagram A post shared by Fotografo Daniel Alonso (@danielalonsofoto)

