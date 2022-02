En microbikini de hilos, Alexa Dellanos luce al máximo sus atributos

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Alexa Dellanos ha dado una sorpresa a sus fans, publicando en su cuenta de Instagram imágenes que la muestran posando en el lobby de un resort mientras se dirigía a la piscina. Ella lució al máximo sus atributos en un microbikini de hilos dorado, que resaltó su minicintura de 22 pulgadas.

Durante sus vacaciones en San Bartolomé la bella influencer de moda y estilo de vida se dejó ver usando varios sensuales atuendos, entre los que destacaron un vestido con grandes aberturas y un enterizo estampado. Ella complementó uno de los posts con el mensaje “Se feliz cada día. Estás vivo. Eres ilimitado. Este es tu año. Este es tu momento”. 🤍 View this post on Instagram A post shared by Alexa Dellanos (@alexadellanos) View this post on Instagram A post shared by Alexa Dellanos (@alexadellanos) View this post on Instagram A post shared by Alexa Dellanos (@alexadellanos)

Alexa Dellanos acompañó una de sus fotos con la fecha 2/2/22. Y tras una larga espera, ese día dio a conocer su más reciente proyecto: el sitio de contenido exclusivo Lexi Doll, en el que ofrece a sus fans chats, mercancía, tips de belleza, moda y ejercicios. Ella misma informó del lanzamiento en un mensaje: “He estado trabajando en este sitio web durante meses, para crear el lugar perfecto donde pueda conectarme con cada uno de ustedes. Estaré compartiendo mucho más de mi vida diaria, lanzando mercancía limitada, presentando cada mes concursos con regalos que no querrán perderse, y mucho más”. View this post on Instagram A post shared by Alexa Dellanos (@alexadellanos)

