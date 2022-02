Chivas de Guadalajara y las estrellas desechadas: las tres figuras que fueron rechazadas por el “Rebaño Sagrado”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Desde hace un tiempo, Chivas de Guadalajara dejó de ser un gran animador de los mercados de traspasos. El “Rebaño Sagrado” se ha quedado muy atrás con respecto a las grandes incorporaciones de equipos como Tigres de la UANL y Rayados de Monterrey. Roberto Alvarado fue la contratación que más ruido hizo, pero el “Piojo” está muy lejos de los tres grandes fichajes que pudieron haber llegado a Chivas.

Marcelo Michel Leaño tendrá que conformarse con su actual plantilla. A finales del mes de diciembre y principios de enero, al joven estratega mexicano lo dejaron con grandes ilusiones por las posibles adquisiciones para su club. Regresos que pudieron haber hecho de Chivas de Guadalajara un equipo competitivo en la Liga MX.

Rodolfo Pizarro, una necesidad mutua

Luego de que se conoció que Rodolfo Pizarro no seguiría en el Inter de Miami, rápidamente vincularon a “Pizarrín” con Chivas de Guadalajara. El futbolista mexicano deseaba recuperar su nivel para poder pelear por un cupo al Mundial de Qatar 2022 y el “Rebaño Sagrado” parecía ser el lugar indicado. Sin embargo, nunca hubo un acercamiento del club y Rayados de Monterrey tomó la iniciativa de adquirirlo.

Javier “Chofis” López sigue con las puertas cerradas

A pesar de haber tenido una gran temporada con San José Earthquakes, el mexicano nunca fue opción para Chivas. Los aficionados querían su regreso y las posibilidades del retorno eran latentes por temas de contrato, pero la directiva aún le mantiene el castigo por sus polémicos actos disciplinarios que le contaron su salida a la MLS. View this post on Instagram A post shared by San Jose Earthquakes (@sjearthquakes)

“Chicharito”, el sueño todavía no es realidad

Javier Hernández vivió un momento dulce en Los Ángeles Galaxy. A pesar de ser un jugador costoso para el club, durante el mes de diciembre surgió la posibilidad de que su fichaje se hiciese posible. Una franquicia deportiva le habría manifestado a la directiva costear el regreso de “Chicharito”. Un mes después, el atacante azteca se alista para iniciar una nueva temporada en la MLS. View this post on Instagram A post shared by Javier “Chicharito” Hernández (@ch14_)

