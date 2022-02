El fanático más anciano de Messi lo apoyará desde el cielo: murió a los 100 años don Hernán

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El fanático más anciano de Lionel Messi, el que con papel y lápiz anotaba todos y cada uno de los goles del astro argentino, falleció a los 100 años.

Don Hernán se hizo viral gracias a su nieto, Julián Mastrángelo, quien a través de un video mostró toda la pasión de su abuelo por el delantero del París Saint-Germain (PSG) y que marcó una época en el FC Barcelona.

En el viral audiovisual Julián resalta que don Hernán “no conoce de tecnología, no sabe de teléfono, no tiene internet ni computadora” sino que todo lo hace con sus hojas y bolígrafo; cada vez que jugaba el Barca lo veía por la televisión y cuando no lo transmitían llamaba a su nieto.

Con la rapidez que corrió el video por las redes sociales, no tardó en que el propio Messi lo viera y enviara su respuesta: “Hola Hernán. Me llegó tu historia, me parece una locura. Ni yo tengo guardados los goles de esa manera. Te mando un abrazo grande y agradecerte por eso que hacés, por el seguimiento. Nos vemos”, le dijo en un mensaje de 20 segundos que sacó las lágrimas del ‘abu’.

Cuando Argentina conquistó la Copa América con un gol de Ángel Di María fue justo el día que don Hernán cumplió 100 años, fecha inolvidable para él. View this post on Instagram A post shared by Mastrángelo (@julireview)

Ver a Messi levantar la tan buscada Copa América fue su mejor regalo. View this post on Instagram A post shared by Mastrángelo (@julireview)

Fue justo su abuelo Julián, el que lo hizo famoso al contar lo que hacía, quien informó del fallecimiento:

“Hasta siempre abu. Gracias a vosotros, se fue tranquilo y realmente feliz. Saludo de Messi, famoso y con alegría, por eso subo esta foto en la que juntos sonreímos con la de Argentina. Completaré la libreta de sus goles por ti”

