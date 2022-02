Verónica Montes luce su espectacular figura en bikini desde playas mexicanas

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Verónica Montes continúa deleitando la pupila de poco más de 1 millón de seguidores que ha conquistado a través de su cuenta oficial de Instagram, en donde se dejó ver con diminutos trajes de baño que modeló desde playas mexicanas.

La actriz de origen peruano que es conocida por su personaje de La Condesa en ‘El Señor de los Cielos’ y recientemente por haber participado en el reañity de Telemundo ‘La Casa de los Famosos’, se ha tomado unos días de descanso en las hermosas playas de Los Cabos, Baja California Sur, desde donde presumió su curvilínea silueta con un diminuto bikini que enamoró a miles de fanáticos.

En la serie de fotografías, la estrella de televisión apareció posando con un conjunto de baño de dos piezas en color azul, con el que disfruto los rayos del sol para posar desde la playa, además, acostada expuso su abdomen plano con un traje de baño de animal print que lució a la perfección.

Y aunque posar desde la playa es una de sus actividades favoritas, también ha demostrado que cualquier lugar es perfecto para lucirse ante la cámara. Muestra de ello fue otra serie de fotografías en las que posó desde la piscina, en donde apareció con un bikini azul con estampado de ojos que llamó la atención de por lo menos 19 mil seguidores que cayeron rendidos ante su belleza. View this post on Instagram A post shared by VERONICA MONTES (@_veronicamontes)

Mensajes como “La bella Condesa“, “Preciosa“, “Muy hermosa“, “Divina“, “Hermosa como siempre“, “Diosa hermosa” y “Toda una sirena“, fueron los que más se repitieron en la sección de comentarios.

Con otro espectacular escenario natural, Verónica Montes reapareció modelando un colorido bikini con algunos detalles neón y rosado que dejó a la vista su estilizada figura, mientras asegura que ama este espectacular lugar. View this post on Instagram A post shared by All-Inclusive Resorts (@pueblobonito)

Pero no solo es experta en modelar en altas temperaturas, pues días antes presumió su viaje por Whistler, Canadá, en donde aprovechó el paisaje nevado para ponerse un diminuto bikini azul y entrar al jacuzzi sin importar el frío, con lo que dio a elegir a sus fanáticos entre el frío y el calor. View this post on Instagram A post shared by VERONICA MONTES (@_veronicamontes)

