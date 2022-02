￼Colombiano Luis Díaz, fichaje bomba del Liverpool FC, pudo llegar hace tres años a la Liga MX de la mano de Ricardo La Volpe

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El fenómeno colombiano, Luis Díaz, quien fue fichado por el Liverpool FC hace unos días y que este domingo debutó con un pase para gol en la FA CUP, estuvo muy cerca de llegar a la Liga MX en el 2019, gracias al buen ojo de Ricardo La Volpe, según reveló Rafael “Chiquis” García, quien trabajó con él como auxiliar técnico.

El yerno del DT famoso por su característico bigote, conversó en entrevista para Mediotiempo y allí recordó el buen ojo que tenía el exguardameta para identificar elementos foráneos de calidad y pedirlos como refuerzos a sus equipos, tal y como hizo con Cecilio Domínguez, Vicente Sánchez y Leo Fernández, aunque en los dos últimos casos no logró concretar estos fichajes desde el exterior.

“La verdad es que tiene una visión extraordinaria. A nosotros como técnicos, que estuve como auxiliar de él, nos llegan muchos videos de jugadores y de promotores, de directivos. Él dice que trabajando bien en cantera debes de saber hacer un buen central, un lateral, un contención, lo que dice es complicado es encontrar jugadores con desequilibrio. Hace muchos años fue a ver un partido a Uruguay y le gustó Vicente Sánchez, no lo pudieron llevar al Atlas, después lo llevó el Toluca y el tipo la rompió”, mencionó el “Chiquis” en la conversación.

“Antes de que llegara Leo Fernández, él ya lo había querido llevarlo un año antes y llegó cuando ya no estaba”, agregó el ahora DT de los Dorados de Sinaloa en la Liga de Expansión MX.

Referente al tema del primer colombiano en jugar con la camiseta del Liverpool FC, Luis Díaz, García comentó que en el 2019 La Volpe le recomendó a la directiva de Toluca fichar al delantero, sólo que el alto precio que había que pagar por él lo impidió.

“Antes de que llegara Leo Fernández, él ya lo había querido llevar un año antes y llegó cuando ya no estaba. Así es el caso de muchos, el caso de Díaz, lo visualizamos en Toluca, sí hubo un acercamiento, pero en ese momento dijeron que no, que era muy caro, y ahorita deben estarse arrepintiendo porque dejaron ir una joya”, finalizó.