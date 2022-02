Ivonne Montero presume su torneada retaguardia desde la ventana con atrevido body negro

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Ivonne Montero cautivó a miles de fanáticos que la siguen a través de las redes sociales tras compartir una sexy fotografía en la que se le ve luciéndose con un diminuto body que dejó al descubierto su torneada anatomía.

La actriz y cantante de 47 años causó revuelo una vez más dentro de su cuenta oficial de Instagram, en donde este fin de semana presumió su escultural silueta en con una seductora prenda que dejó muy poco a la imaginación. Y es que, posando frente a una ventana y con un body de una sola manga en color negro, la originaria de la Ciudad de México confirmó que posee uno de los cuerpos mejor cuidados del espectáculo.

Close Recibe gratis los titulares sobre tus celebridades favoritas diariamente en tu email Gracias por ser lector de La Opinión. Pronto recibirás tu primer boletín

En la postal que fue acompañada tan solo con la palabra “Quietud”, logró reunir cerca de 35 mil “me gusta”, así como cientos de mensajes en los que expresaron su admiración y halagaron su belleza.

Por suerte para la comunidad virtual de cerca de 1 millón de seguidores, esta no ha sido la única ocasión en que la estrella de cine, teatro y televisión expuso su espectacular figura, pues días antes compartió una imagen en la que, utilizando esta misma prenda, acaparó las miradas al posar de frente a la cámara, para dejar a la vista la belleza de sus estilizadas piernas. View this post on Instagram A post shared by Ivonne Montero (@ivonnemonteroof)

Como se ha podido apreciar en las anteriores publicaciones, Ivonne Montero es una de las celebridades más talentosas de la pantalla chica y sobre los escenarios, pero sin duda a través de las redes sociales ha sabido demostrar que también es una de las más bellas.

Para muestra otra de sus sensuales tomas en la que apareció posando desde la cama, vistiendo el body que vistió su curvilínea silueta y con la que deseó una buena noche a sus fanáticos. View this post on Instagram A post shared by Ivonne Montero (@ivonnemonteroof)

Sin duda alguna Ivonne Montero ha demostrado en más de una ocasión que posee uno de los mejores cuerpos dentro del espectáculo, por lo que incluso se ha unido a la lista de famosas que cuentan con una página de contenido exclusivo, en donde continuamente comparten imágenes subidas de tono. A manera de adelanto, también utilizó esta misma red social para mostrar un poco de lo que podrán disfrutar los suscriptores. View this post on Instagram A post shared by Ivonne Montero (@ivonnemonteroof) View this post on Instagram A post shared by Ivonne Montero (@ivonnemonteroof) View this post on Instagram A post shared by Ivonne Montero (@ivonnemonteroof) View this post on Instagram A post shared by Ivonne Montero (@ivonnemonteroof)

También te puede interesar:

–Ivonne Montero vigila la playa usando un revelador top transparente

–Humberto Zurita asegura que nunca agredió a Ivonne Montero: “Ni con el pétalo de una rosa”

–“Me empujaba”: Ivonne Montero recuerda cuando el actor Humberto Zurita la violentaba