Jon Secada es el Rey de Corazones de Disney en Alice’s Wonderland Bakery

Ya se estrenó ya la nueva serie de Disney Junior Alice’s Wonderland Bakery y Jon Secada fue el encargado de darle vida al Rey de Corazones, una historia basada en la original Alicia en el País de las Maravillas.

Libby Rue es Alice y, junto a ella, el Rey de Corazones es interpretado por el gran artista de pop de origen cubano Jon Secada. Recordemos que Jon se hizo famosos en los años 80´al lado de Gloria Estefan y Emilio Estefan en Miami Sound Machine, pero apenas alzó vuelo como solista tuvo un éxito feroz. Los temas de Jon Secada y sus discos tuvieron récord de ventas. Ahora, este artistazo viene renovado en una producción Disney que involucra la presencia hispana una vez más. Alice’s Wonderland Bakery es una serie llena de lecciones empezando por la unión familiar.

Tal como nos explicó Jon Secada en una entrevista que ofreció a La Opinión, su personaje está lleno de alegría, pero también es la imagen paternal, la del protector familiar y en eso, el cantante cubano se parece mucho a El Rey de Corazones de Alice’sWonderland Bakery. Junto a él, Craig Ferguson, Eden Espinosa, Bobby Moynihan, Ana Gasteyer, Donald Faison, Yvette Nicole Brown y Vanessa Bayer darán vida a una historia contada desde la cocina y que está llena de magia y valores. View this post on Instagram A post shared by Disney Junior (@disneyjunior)

Alice’s Wonderland Bakery de Disney Junior es para niños en edad preescolar y para los adultos que quieran compartirla en familia también. Está inspirada en el mundo de Alicia en el país de las Maravillas“, se estrenó en transmisión simultánea en Disney Channel y Disney Junior (10:30 a. m. EST/PST). Un lote inicial de 11 episodios se encuentran desde en Disney+. Una nueva versión vibrante de la película clásica de 1951 que se centra en Alice, la bisnieta de la heroína original y una joven panadera en ciernes en la panadería encantada Wonderland, donde sus golosinas mágicas ayudan a unir a una nueva generación de amigos y familias. Con versiones reinventadas de personajes icónicos familiares y presentando otros nuevos memorables, la serie está protagonizada por la recién llegada Libby Rue como la voz de Alice y una gran cantidad de estrellas invitadas famosas. Jon Secada es uno de ellos, pero también el reconocido músico celebra este años 30 de trayectoria artística y nos confesó para La Opinión que piensa celebrarlo con un disco nuevo.

Hace poco Jon Secada triunfó con un disco de sólo voz y piano al lado del reconocido instrumentista Gonzalo Rubalcaba. En los últimos años se ha dedicado a hacer colaboraciones, pero ya nos reveló que este año viene con un disco propio y se paseará por el género urbano. Nos habló cómo el trabajo de estudio es el comienzo de todo para él como músico y yo le agrego que como un artista global. Ahorita en Alice’s Wonderland Bakery la nueva serie de Disney Junior, Jon Secada también realiza un trabajo de estudio al darle voz y vida al Rey de Corazones. View this post on Instagram A post shared by Jon Secada (@jonsecada)

Jon Secada sigue siendo un hombre calmado, pero ahora convertido en padre y abuelo. Su apariencia física está intacta y así como el mismo carisma, mismo que conocimos cuando popularizó dos de sus más grandes éxitos: “Otro Día Más Verte” y “Ángel”.

En Alice’s Wonderland Bakery, la familia podrá disfrutar de 11 de aventuras y recetas mágicas, donde todos los amigos de Alice se unen con cucharones encantados, deliciosos ingredientes y muchas anécdotas. La serie en la que Jon Secada dio vida al Rey de Corazones celebra la cultura y la creatividad de la comida, destaca la autoexpresión e imparte lecciones sociales y emocionales apropiadas para la edad sobre la amistad, la colaboración y la importancia de la comunidad. View this post on Instagram A post shared by Fã Clube Jon Secada Bahia🇧🇷 (@jonsecada_bahia)

