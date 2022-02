Rosalía se luce en body negro de látex y da a conocer el tracklist de su nuevo álbum

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Aunque el álbum Motomani de Rosalía todavía no sale a la venta, ella y sus fans ya han compartido muchas fotografías de las sesiones realizadas para la promoción del mismo, en las que luce varios atrevidos atuendos, destacando un body de látex negro que resaltó su figura. La española también posó usando un conjunto en color blanco y un vestido lleno de transparencias, complementado con botas altas rojas.

La cantante aprovechó también para dar a conocer el tracklist de su disco, en el que sobresalen los títulos “Sakura”, “Hentai”, “Chicken teriyaki” y “Saoko”, reflejó de su interés por la cultura japonesa. Motomami cuenta con 16 temas, incluyendo la canción tema. View this post on Instagram A post shared by 🌹Fans de Rosalía🌹 (@fansderosalia1)

A tan sólo tres días de haber sido estrenado el video de “Saoko” -primer sencillo del álbum- ya ha superado los cinco millones de vistas en YouTube; en su cuenta de Instagram Rosalía publicó dos fotos que la muestran detrás de cámaras durante la grabación del clip. View this post on Instagram A post shared by LA ROSALÍA (@rosalia.vt)

