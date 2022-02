Premios Oscar 2022: cuándo son, quiénes lo conducirán y quiénes están nominados

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

El día de hoy fueron anunciados los nominados al premio Oscar, que se otorga a lo más sobresaliente en la industria del cine. Este año los filmes con mayor número de nominaciones son “The power of the dog” (con 12) y “Dune” (con 10). El resto de las cintas que compiten en la categoría de Mejor Película son “Belfast”, “CODA”, “Don’t look up”, “Drive my car”, “King Richard”, “Licorice pizza”, “Nightmare alley” y “West Side story”.

La entrega número 94 de los premios de la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas se llevará a cabo la noche del 27 de marzo, y se transmitirá en vivo en Estados Unidos por la cadena ABC. A diferencia del año pasado (cuando los premios fueron entregados en la Union Station de Los Ángeles), en esta ocasión la ceremonia será en el Teatro Dolby, donde se celebra desde 2002.

Por séptimo año consecutivo Glenn Weiss (ganador del premio Emmy) será el encargado de dirigir el show, mientras que Will Packer será el productor. En cuanto al conductor del evento, mucho se ha hablado acerca de que, luego de tres años de no tener un maestro de ceremonias, sí habrá uno para esta entrega, aunque también se podría contar con “tríos de estrellas” que condujeran la velada, como Tina Fey, Amy Poehler y Maya Rudolph, o bien Selena Gomez, Steve Martin y Martin Short.

Close Recibe gratis los titulares sobre tus celebridades favoritas diariamente en tu email Gracias por ser lector de La Opinión. Pronto recibirás tu primer boletín

Las nominadas a Mejor Actriz de Reparto son Jessie Buckley (por “The Lost Daughter”), Ariana DeBose (por “West Side Story”), Judi Dench (por “Belfast”), Kirsten Dunst (por “The Power of the Dog”) y Aunjanue Ellis (por “King Richard”), mientras que por Mejor Actor de Reparto compiten Ciarán Hinds (por “Belfast”), Troy Kotsur (por “CODA”), Jesse Plemons (por “The Power of the Dog”), J.K. Simmons (por “Being the Ricardos”) y Kodi Smit-McPhee (por “The Power of the Dog”).

Hay también expectativa por saber quién se presentará a cantar en la entrega del Oscar, ya que entre los nominados en la categoría de Mejor Canción Original destacan Beyoncé Knowles, Lin-Manuel Miranda, Billie Eilish y Van Morrison. En cuanto a la terna de Mejor Película de Animación compiten “Encanto”, “Flee”, “Luca”, “The Mitchells vs The Machines” y “Raya and the last dragon”.

Jessica Chastain (por “The Eyes of Tammy Faye”), Olivia Colman (por “The Lost Daughter”), Penélope Cruz (por “Parallel Mothers”), Nicole Kidman (por “Being the Ricardos”) y Kristen Stewart (por “Spencer”) compiten por el Oscar a Mejor Actriz, mientras que por el de Mejor Actor están nominados Javier Bardem (por “Being the Ricardos”), Benedict Cumberbatch (por “The Power of the Dog”), Andrew Garfield (por “Tick, Tick … Boom!”), Will Smith (por “King Richard”) y Denzel Washington (por “The Tragedy of Macbeth”). View this post on Instagram A post shared by Hollywood Reporter (@hollywoodreporter) View this post on Instagram A post shared by Hollywood Reporter (@hollywoodreporter)

Finalmente, entre las categorías principales destaca la de Mejor Director, en la que nominan Paul Thomas Anderson (por “Licorice Pizza”), Kenneth Branagh (por “Belfast”), Jane Campion (por “The Power of the Dog”), Steven Spielberg (por “West Side Story”) y Ryûsuke Hamaguchi (por “Drive My Car”). Sólo resta ser paciente y esperar poco más de seis semanas para conocer a los ganadores. View this post on Instagram A post shared by Hollywood Reporter (@hollywoodreporter)

También te puede interesar:

-Premios Oscar 2022: todos los nominados en las 23 categorías