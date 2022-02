Karol G muestra su escote de cerquita y la vista de su casa en Los Ángeles

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Tal como le dijimos hace días, Karol G está en Los Ángeles cumpliendo con unos compromisos laborales y seguramente en la grabación de su disco. También presumimos que su próxima colaboración es con Becky G, ya que el novio de Chiquis Rivera, Emilio Sánchez, les hizo unas sensuales fotos a ambas. Pero entre tanto trabajo, Karol G no perdió la oportunidad de mostrar su escote de cerquita y además su vista desde la casa en la que se está quedando en Los Ángeles.

Lo primero es que Karol G hizo un video donde mostraba su escote y su tatuaje en el medio de su senos, lo segundo es que la reguetonera se decidió por las montañas para sus días en Los Ángeles. A ciencia cierta no sabemos si La Bichota adquirió esta casa o si simplemente la alquiló pero por lo que se puede observar, es cerca de El Valle de Los Ángeles. View this post on Instagram A post shared by KAROL G NEWS✨ (@karolg.news)

Desde el video de Karol G se pueden apreciar las montañas y el valle de Los Ángeles. Lo importante es que, Karol G no pierde tiempo y ya viene con música nueva para todos sus fanáticos. Además tiene 9 nominaciones al Premio Lo Nuestro. Hace poco asistió a juego de basket de Los Lakers y llegó con su mejor amigo y director de arte, Daiky Gamboa, quien es la mano derecha de la cantante y siempre la ciudad y protege. View this post on Instagram A post shared by Becky G (@iambeckyg)

Hace días, comenzaron los rumores entre James Rodriguez y Karol G y un posible romance. Todo empezó cuando el futbolista de la selección de Colombia se pintó el cabello como la cantante de género urbano y más recientemente donde se ven en una foto juntos de nuevo compartiendo con amigos y con parte del equipo de Karol G y hasta Papá G. Habrá que esperar a ver si alguno de los dos confirma o niega estos rumores. View this post on Instagram A post shared by Lo Sé Todo Colombia (@losetodocol)

Por lo pronto, les dejamos uno de los videos más reproducido de Karol G en Youtube, “Bichota”. para que lo disfruten.

