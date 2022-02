Paulina Rubio bailó tan sexy que hasta subió su minivestido, dejando ver su ropa interior

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Este año Paulina Rubio no ha dejado de mostrarse muy contenta, y en un video que publicó en TikTok aparece haciendo un sexy baile, dejándose llevar por la música hasta que alzó un poco su minivestido blanco, dejando ver su ropa interior. El mensaje que escribió acompañando su publicación fue “Baila como si nadie estuviera observando”.

La chica dorada también compartió en Instagram imágenes que la muestran en la playa, posando en traje de baño azul y junto a unas palmeras. Como ya es su costumbre, no informó en qué lugar estaba disfrutando de unos días de merecido descanso.

Este 24 de febrero Paulina Rubio recibirá el Premio Lo Nuestro a la Trayectoria, y compartió con sus seguidores en Instagram un emotivo mensaje en el que expresó su emoción: “La vida no deja de sorprenderme. Estoy muuuy agradecida y conmovida por este reconocimiento a mi carrera. ❤️🎤 30 años juntos, tantas canciones tantas vidas, e historias. Las batallas han valido la pena, y más porque juntos las hemos librado. Mi familia, mis fans y mis amigos siempre de la mano. Hoy estoy aquí celebrando 30 años de historia, de nuestra historia. Gracias al Pau Power que hasta hoy nos une. Paulina Rubio xo #paupower forever 🙏🏻🎤❤️💫” View this post on Instagram A post shared by Paulina Rubio (@paulinarubio) View this post on Instagram A post shared by Paulina Rubio (@paulinarubio)

