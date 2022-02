Aztecas sin límite: conoce a las estrellas mexicanas que tienen la distinción de  “jugador franquicia” dentro de la MLS

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La Major League Soccer es un torneo que cada año adquiere mayo potencial. Entre otras cosas, los fichajes del fútbol estadounidense cada vez son más rimbombantes. En este orden de ideas, los futbolistas mexicanos son unas piezas muy codiciadas dentro de los equipos de la MLS. Para el 2022, habrá una reducida, pero importante lista de aztecas que serán mimados por sus clubes.

Denominados “jugadores franquicia”, cada institución puede darse el lujo de superarle el tope salarial a tres futbolistas que son consideradas sus grandes figuras. Uno de los objetivos de esta distinción es poder mantener contentas a las estrellas deportivas con jugosos contratos.

Bajo estas circunstancias, varios jugadores mexicanos que militan en la MLS tienen la ficha de ser distinguidos bajo ese rótulo. Además, tiene la oportunidad de llevarse a sus bolsillos grandes cantidades de dinero que exceden el límite salarial.

Los jugadores franquicia mexicanos dentro de la MLS en el 2022

Javier “Chicharito” Hernández es el caso más representativo. El atacante de Los Ángeles Galaxy es claramente uno de los jugadores más importantes de la plantilla. El ex Real Madrid goza de un contrato que estipula $7 millones de dólares al año.

Por otra parte, Carlos Vela y Alan Pulido son los otros dos delanteros dentro de esta exclusiva lista. El “Bombardero” con Los Ángeles FC y “Puligol” con Sporting Kansas City cobran cerca de $6.3 y $4 millones de dólares respectivamente. View this post on Instagram A post shared by Carlos Vela (@carlosv11_) View this post on Instagram A post shared by PULIDO 9️⃣ #AP9 (@alan_pulido17)

Finalmente, Carlos Salcedo llegó a Estados Unidos con el rótulo de estrella. A pesar de que no se ha develado con exactitud el monto de su salario, el mexicano de Toronto FC forma parte de los 60 jugadores franquicias de la MLS. View this post on Instagram A post shared by Carlos Salcedo (@csalcedojr)

