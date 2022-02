Aleida Núñez muestra sus curvas con diminutas prendas desde un lujoso auto deportivo

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Aleida Núñez es otra de las famosas que disfruta presumir su impresionante belleza a través de las redes sociales, en donde continuamente comparte imágenes subidas de tono que dan de qué hablar, pues en ellas aparecen luciendo diminutas y ajustadas prendas que realzan su escultural silueta.

Así fue como en una de sus más recientes publicaciones dentro de su perfil oficial de Instagram, la actriz y cantante mexicana volvió a dar de qué hablar al aparecer posando en un auto de lujo color rojo, en donde expuso sus curvas con ayuda de un sensual body de tiras que combinó con su excéntrico escenario.

Como era de esperarse, la imagen atrajo las miradas de casi 60 mil seguidores, quienes le otorgaron un corazón rojo en señal de aprobación, además de piropos en los que destacaron lo espectacular que luce a sus 41 años.

A pesar de la polémica en que se involucró hace unas semanas al destaparse su romance con un acaudalado empresario estadounidense con el que viajó a Medio Oriente, Aleida Núñez ha dejado claro que no piensa desatender su carrera como actriz y cantante, pues además de su regreso a la televisión dentro de la telenovela ‘Corazón Guerrero’, también está próxima a lanzar un nuevo tema musical que llevará por nombre “La cosquillita”, y para el cual acaba de grabar el video clip.

Algunos detalles de su próxima producción musical fueron compartidos dentro de la misma red social, en donde presumió el sensual vestuario que lucirá. Se trata de un body de manga larga color blanco con algunos detalles de pedrería dorados y extravagantes flores de colores, prenda que acompañó con botas altas para lucir sus curvas y torneadas piernas. View this post on Instagram A post shared by Aleida Nuñez OFICIAL (@aleidanunez)

En una serie de fotografías más, la nacida en Lagos de Moreno, Jalisco, presumió su irreverente escote en forma de “V” que le llegó hasta el ombligo, y que nuevamente expuso al máximo la belleza de su voluptuosa anatomía. View this post on Instagram A post shared by Aleida Nuñez OFICIAL (@aleidanunez)

Para finalizar, dio un adelanto de lo que sus millones de fanáticos podrán disfrutar en su regreso a los escenarios musicales con el que promete prender fuego a ritmo de cumbia. View this post on Instagram A post shared by Aleida Nuñez OFICIAL (@aleidanunez)

