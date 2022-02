Ninel Conde presume su diminuta cintura y bronceado perfecto con bikini dorado

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Ninel Conde enamoró nuevamente a miles de fanáticos de redes sociales con una serie de imágenes en las que presumió su torneada y bronceada anatomía en traje de baño.

La sensual cantante mexicana viajó desde hace unos días a Whistler, Canadá, para disfrutar un merecido descanso en compañía de su hija Sofía Telch, en donde aprovechó para esquiar y divertirse en la nieve, pero también se dio tiempo de hacer promoción a su línea de productor para adelgazar, por lo que compartió una serie de reveladoras fotografías en las que volvió a presumir su escultural silueta en bikini.

En la serie de imágenes compartidas a través de su perfil oficial de Instagram, “El Bombón Asesino” apareció nuevamente posando desde Miami, Florida, lugar en el que se lució con un sexy bikini dorado, el cual combinó a la perfección con una salida de baño de animal print, prendas que enfatizaron su diminuta cintura y por supuesto su espectacular abdomen marcado.

“Extrañando mi lugar favorito. ¡Feliz fin de semana!“, escribió la famosa como descripción de la publicación que volvió a causar revuelo, pues se robó el corazón de casi 70 mil seguidores que las calificaron con un “me gusta” y cientos de mensajes en los que la felicitaron por lucir espectacular.

Y es que lucir este tipo de prendas se ha convertido en una de las actividades favoritas para la cantante mexicana, muestra de ello fueron las imágenes que compartió días antes, cuando apareció luciendo este mismo conjunto de playa, pero en aquella ocasión sorprendió haciéndolo desde su paseo en yate, en el que paseó mientras disfruta del atardecer.

En la grabación de unos cuantos segundos, la también actriz de 45 años no perdió la oportunidad de exponer su escultural silueta mientras sonríe para la cámara y encuentra el mejor ángulo. View this post on Instagram A post shared by Ninel Conde🌟 (@ninelconde)

Y aunque ha demostrado que es toda una experta en lucir diminutos bikinis, Ninel Conde también ha presumido su escultural figura con trajes de baño de una sola pieza, con los que ha despertado halagadores mensajes por parte de sus fieles admiradores, muestra de ello fue cuando modeló desde la playa un bañador rojo. View this post on Instagram A post shared by Ninel Conde🌟 (@ninelconde)

