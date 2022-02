Altair Jarabo se luce en la piscina, usando un minibikini rojo

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Altair Jarabo dio una grata sorpresa a sus seguidores en Instagram, pues compartió un video -grabado por ella misma- en el que aparece en la piscina de un exclusivo resort, luciendo su figura en un minibikini rojo y mostrándose muy relajada.

Al parecer estos son días de descanso para la bella actriz mexicana, quien trabaja actualmente en la telenovela “Corazón guerrero”, llevando uno de los papeles estelares. El estreno ya está muy próximo en México, y hace algunos días causó sensación en TikTok un clip en el que se le ve durante un descanso en las escenas, usando ajustados pantalones de vinil.

Altair se lleva muy bien con todos sus compañeros de reparto, y en su cuenta de Instagram publicó muchas fotografías en las que posa durante las grabaciones: “Sospecho que no van a poder dejar de ver ni un segundo de la historia a mis hermanas @okaginer y Karena, a quien sólo en la ficción podría no querer !” View this post on Instagram A post shared by Altair Jarabo (@altairjarabo)

