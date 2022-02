JLo, Kendall Jenner y Justin Bieber fueron solo algunos famosos que asistieron al Super Bowl LVI

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Este domingo 13 de febrero los Cincinnati Bengals se coronaron como los indiscutibles campeones del Super Bowl LVI, en un juego que se disputó desde el SoFi Stadium de Ángeles, California; pero el evento deportivo más esperado del año también contó con una lluvia de celebridades que acudieron para apoyar a su equipo favorito.

Justin Bieber, Hailey Bieber, Kendall Jenner, Kanye ‘Ye’ West, Ellen DeGeneres, Matt Damon, Charlize Theron, Jay Z, su hija, Blue Ivy Carter y Kevin Hart fueron solo algunos de los famosos que presenciaron el encuentro entre Los Angeles Rams y los Cincinnati Bengals, además de presenciar uno de los espectáculos de medio tiempo más ovacionados.

A través de las redes sociales se dieron a conocer algunos detalles de lo que vivieron aficionados, deportistas e importantes figuras del entretenimiento a nivel internacional, quienes se mantuvieron muy atentos desde su butaca, y algunos más desde el terreno de juego, observando cada movimiento de sus estrellas favoritas de la NFL.

Jennifer Lopez, Ben Affleck y Matt Damon fueron vistos bailando durante el medio tiempo.

It’s fun to imagine Jennifer Lopez and Ben Affleck are reacting to Matt Damon’s mustache #SuperBowl pic.twitter.com/B66kVUbVIP— Joseph Scrimshaw (@JosephScrimshaw) February 14, 2022

Cardi B y Offset fueron una de las parejas que llamó la atención. The Weeknd, The Rock, Cardi B, Offset, Ben Affleck, and Shaquille O’Neal are among the many celebrities at the #SuperBowl pic.twitter.com/U0W1VWqXM8— Michael J. Duarte (@michaeljduarte) February 14, 2022

La ganadora del Oscar, Charlize Theron, también asistió al partido para apoyar a los Rams. Charlize Theron enjoying that last Rams TD. #Rams #bengals #SuperBowl pic.twitter.com/EjjQjBjNY8— John Breech (@johnbreech) February 13, 2022

Ellen DeGeneres compartió desde su cuenta de Twitter que ya se encontraba en primera fila para presencial el esperado encuentro. Here we GO #SuperBowl pic.twitter.com/Oc8hOC8GzG— Ellen DeGeneres (@TheEllenShow) February 13, 2022

Mientras que el rapero Jay-Z hizo lo propio al acudir acompañado por su hija Blue Ivy, con quien incluso estuvo a nivel de cancha compartiendo con los protagonistas. JAY-Z and Blue arrive at SoFi Stadium for #SuperBowl



pic.twitter.com/Q3x2dGHKP9— JAY-Z Daily (@JAY_Z_Daily) February 13, 2022

Quien no pudo evitar dar su propio espectáculo de medio tiempo fue Justin Bieber, quien se alejó por un instante de su esposa Hailey para corear “Lose Yourself” junto a Eminem. View this post on Instagram A post shared by beliebers (@justnvideosbieber) View this post on Instagram A post shared by Suporte Justin Bieber Brasil (@jbsuportebr)

Junto a esta parejita también estuvo la modelo Kendall Jenner, quien robó miradas. View this post on Instagram A post shared by kendal Jenner (@kennylluv)

Mientras que la actriz Rebel Wilson también estuvo a nivel de cancha con su jersey de los Angeles Rams. View this post on Instagram A post shared by Rebel Wilson (@rebelwilson) View this post on Instagram A post shared by Rebel Wilson (@rebelwilson)

