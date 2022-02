Aracely Arámbula celebra San Valentín en microbikini y posa junto a un gigantesco oso

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

“Deseándoles que la pasen súper!!! 💐🌸🌺🌼🌹💐💃Muy Feliz día de San Valentín ♥️ mi #Arafamilia bella siempre en mi corazón 😘✨” fue el mensaje que Aracely Arámbula escribió en su más reciente publicación de Instagram, una fotografía en la que luce su escultural figura al usar un microbikini y posar junto a un gigantesco oso de color rojo. Hasta el momento el post ha conseguido más de 50,000 likes.

Esa escultura es una de las preferidas de la bella actriz mexicana, pues desde las pasadas fiestas decembrinas adoptó al oso como una mascota y resulta la escenografía perfecta para muchas imágenes que publica en sus redes sociales. Desde luego, en algunas de las fotos no pueden faltar sus perros. View this post on Instagram A post shared by Aracely Arambula (@aracelyarambula) View this post on Instagram A post shared by Aracely Arambula (@aracelyarambula) View this post on Instagram A post shared by Aracely Arambula (@aracelyarambula)

Aracely continúa muy ocupada presentándose en la obra de teatro “Por qué los hombres aman a las ca****as”, en la que comparte créditos con Mauricio Ochmann y Anastasia Acosta. La función del 12 de febrero en el Teatro Galerías de Guadalajara fue todo un éxito, y en un video el actor calificó a Arámbula como una gran compañera y amiga. View this post on Instagram A post shared by Aracely Arambula (@aracelyarambula)

