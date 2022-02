Chiquis Rivera le pega la colita a su novio y presume escote con vestido de terciopelo

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Chiquis Rivera anda inseparable de su novio Emilio Sánchez, quien es muy querido por los hermanos de la cantante. Justo en el cumpleaños que le hiciera Chiquis Rivera a su hermanito Johnny López, le pegó la colita bien de cerca a su novio al tiempo que presumía un escote con un vestido ultra pegado de terciopelo negro. A pesar, que Chiquis es muy sensual, esta vez por el contrario, lucía muy elegante.

Tanto Emilio Sánchez como Chiquis Rivera posaron mientras les hacían videos y fotos. Ya sabemos las voluptuosidades de las cuales Chiquis Rivera es dueña. Así es que, para inmortalizar el momento, pegó su colita a la de su novio mientras dejaba a la vista el escote que tenía el elegante vestido de terciopelo que usó para celebrar los 21 años del chiquito de la casa. View this post on Instagram A post shared by edits_chiquisrivera (@edits_chiquisrivera)

De hecho, Chiquis Rivera compartió un video después del último parto de Jenni Rivera. En el mismo se aprecia a La Diva de La Banda darle la bienvenida a su chiquito, el último de sus hijos, Johnny Lopez. Este mismo que, es el más querido por todos los hermanos. Pero también muy querido por el novio de Chiquis Rivera, el fotógrafo y director Emilio Sánchez. No es la primera vez que Emilio se deja ver con Johnny y lo único que denotan es protección y amor. Muy por el contrario a lo que pasaba con el ex de Chiquis, Lorenzo Méndez. No es un secreto que Johnny no se llevaba bien con el cantante y que hasta lo llegó a acusar de violencia hacia Chiquis. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

Esto lo re confirma Chiquis Rivera en su libro “Invencible”, donde habla de su divorcio, la depresión que vivió y también hace mención a adicciones y comportamientos violentos por parte de su ex. Pero la buena noticia es que Chiquis Rivera dice que este libro fue una especie de catarsis y que, el contar muchos aspectos de su vida la ha hecho sentir plena, liberada y tranquila. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

Debe ser esta la razón por la que Chiquis Rivera lleva hasta ahora una relación exitosa con su novio Emilio Sánchez. Mismo que dirigió la parte de imagen del nuevo tema de Becky G y Karol G “Mami”. Recordemos que el galán es muy amigo de Becky G, amén de ser un excelente profesional.

