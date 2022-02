Marjorie de Sousa presume tremendo escote durante su viaje a Cancún

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Marjorie de Sousa se encuentra en Cancún, y desde ahí compartió con sus fans -a través de Instagram– un video en el que aparece caminando por el pasillo de un hotel, usando un vestido rojo con pronunciado escote que resaltó al máximo sus atributos.

La bella actriz venezolana también celebró que ya cuenta con más de ocho millones de seguidores en esa red social, con una foto en la que aparece muy elegante y sin sostén, descansando en un sillón. El mensaje que escribió junto a la imagen fue “GRACIAS POR ESTOS ❤️ 8MILLONES ❤️ bienvenidos a nuestra familia”. View this post on Instagram A post shared by Marjorie De Sousa ⭐️ (@marjodsousa)

Hace algunas semanas Marjorie posó para la portada y el artículo principal de la revista Original Living. Explotando su faceta de modelo, la actriz lució espectacular en un enterizo negro y lleno de transparencias. Se dice que ella podría formalizar su relación con el empresario Vicente Uribe, pero hasta el momento no hablado abiertamente sobre el tema. View this post on Instagram A post shared by Original Living Magazine (@originallivingmagazine)

