Natti Natasha presume su figura en bikini de animal print y brinda a bordo de un yate

A más de ocho meses del nacimiento de su hija Vida Isabelle la cantante Natti Natasha ha recuperado el escultural cuerpo que luce tanto en el escenario como en sus publicaciones de redes sociales. Ahora, para celebrar el día de San Valentín la dominicana optó por compartir con sus fans un video en Instagram que la muestra a bordo de un yate, usando un sexy bikini de animal print mientras brinda y promociona Tasha, el vino rosado y espumoso que lanzó en 2021 y cuyas ventas han sido excelentes.

Hace algunos días la bella reguetonera felicitó a Daddy Yankee por su cumpleaños número 46; aparte de ser su mentor, Natty considera al artista como uno de sus grandes amigos. En el mensaje que escribió también mencionó el cumpleaños del cantante español Fran Rozzano: “En la familia hay Doble celebración 🎉 Doble cumple El BIGBOSS @daddyyankee que mucho aprendemos de ti, mucha salud Te amamos 🥂 . @franrozzano El Niño de Cádiz, muchas felicidades, gracias por la inspiración para mi romance ❤️🎂”. View this post on Instagram A post shared by NATTI NATASHA (@nattinatasha)

Natti Natasha forma parte del selecto grupo de artistas que se presentarán en la próxima entrega del Premio Lo Nuestro, que se llevará a cabo el 24 de febrero. Ella recordó a sus seguidores que no pueden perderse ese importante evento al que acuden importantes figuras del mundo de la música latina: “El año pasado @PremioLoNuestro fue único y especial ❤️❤️❤️ Este jueves 24 de febrero viene otra sorpresa que les encantará 🤫 ¡Ustedes no se lo pierdan!” View this post on Instagram A post shared by NATTI NATASHA (@nattinatasha)

