Lyn May reitera que tuvo encuentros románticos con Vicente Fernández: “Besaba muy bien”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

A dos meses del fallecimiento del artista regional mexicano Vicente Fernández, Lyn May volvió a hablar sobre su presunto amorío con el famoso y hasta lo elogió por ser un buen besador. ¿Qué más dijo sobre su romance? Sigue leyendo para enterarte.

En entrevista con el programa matutino “Venga la Alegría”, la vedette recordó la gran revelación que emitió algunos meses antes de que el ‘Charro de Huentitán’ perdiera la vida por complicaciones derivadas de una caída ocurrida en su rancho Los Tres Potrillos.

Close Recibe gratis los titulares sobre tus celebridades favoritas diariamente en tu email Gracias por ser lector de La Opinión. Pronto recibirás tu primer boletín

Durante su relato, Lyn May destacó que Don Vicente Fernández fue un gran besador: “Besaba muy bien, como todos los mariachis como era Vicente besan muy bien (…), Sí picaba el bigote, pero lo mandaba a que primero se lavara la cara y luego ya. Ya me estás sacando cosas que no debo porque si lo oye Cuquita me va a regañar”, contó.

En cuanto fue cuestionada sobre los inicios de su supuesta relación con el padre de Alejandro Fernández, la bailarina informó que todo ocurrió cuando las carreras de ambos comenzaban a despuntar y se presentaban en el Teatro Blanquita.

“Éramos muy jóvenes, entonces pues en esa época, los dos trabajando en el Blanquita y los dos ahí, pues imagínate, los camerinos se prestaban para todo.”, dijo May ante las cámaras. “Ahí conocí a muchos y muy guapos”, agregó.

Para concluir, Lyn May puntualizó que ella no fue la única enamorada de Don Chente, pues siempre fue coqueto: “Tú sabes que siempre fue ojo alegre Vicente, siempre, cuando no andaba con una, andaba con otra”. View this post on Instagram A post shared by Venga la Alegría (@vengalaalegriatva)

Te puede interesar:

• FOTO: Así lucía Doña Cuquita, esposa de Vicente Fernández, cuando conoció al cantante

• Lyn May confiesa que sentía atracción por “El Chapo” Guzmán: “Me lo ganó Kate”

• Muestran el viejo sillón en que el Vicente Fernández descansaba, pero aseguran que “está para la basura”