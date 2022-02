Mamá de Christian Nodal elimina de sus redes sociales todas las fotos de Belinda

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La ruptura sentimental entre Belinda y Christian Nodal anunciada la noche del pasado 12 de febrero, sigue dando de qué hablar, pues no solo los cantantes han tenido que hacer drásticos cambios en su vida, pues sin duda alguna esta separación también afectó a sus familiares con quienes convivieron a lo largo de año y medio de relación.

Una de ellas fue la señora Silvia Cristina Nodal Jiménez, madre del intérprete de “Botella tras botella”, quien para demostrar el apoyo incondicional hacia su hijo decidió eliminar de sus redes sociales todo rastro de recuerdos con Belinda.

Y es que las imágenes de la cantante que presumía dentro de su cuenta personal de Instagram desaparición repentinamente, por lo que actualmente únicamente aparecen aquellas en las que demuestra su orgullo por sus hijos, así como otros miembros de su familia.

Así fue como Cristy Nodal volvió a demostrar que para ella lo más importante es el bienestar de su primogénito, tal como lo hizo a lo largo de su polémico noviazgo en el que los acompañó y siempre estuvo presente en los momentos más importantes como celebraciones de cumpleaños o reuniones, una de las últimas fue cuando recibió el año nuevo junto a la pareja, momento que captó y presumió dentro de esta misma red social. View this post on Instagram A post shared by Paparazzamx (@paparazzamx)

Además de los obsequios que les hizo y que no dudaba en mostrar con profundo orgullo. View this post on Instagram A post shared by Chicapicosa (@chicapicosaa) View this post on Instagram A post shared by Radar Grupero (CUENTA OFICIAL) (@radargrupero)

Pero quien tampoco se ha quedado callada ante la ruptura de los “Nodeli” fue la señora Belinda Schüll, quien pocas horas después de hacerse público el fin del compromiso compartió un breve mensaje en el que dijo que no era tiempo de lanzar comunicados y menos cuando están pasando por momentos dolorosos.

“En este tiempo de dolor que pasamos por el duelo de una de las personas más queridas en nuestra familia. Con amor sería respetarnos y dar espacio a todos los comunicados y opiniones ya que todos podemos pasar por pérdidas grandes y dolorosas. Agradecemos su comprensión”, escribió la mamá de Belinda en señal de apoyo poco después del comunicado publicado por Christian Nodal. View this post on Instagram A post shared by Espectaculos TV (@espec_taculostv)

