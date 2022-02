Bernie Sanders afirma que los altos cosos de la gasolina tienen que ver con “la especulación y codicia corporativa”

El senador Bernie Sanders afirmó que el aumento de los precios de la gasolina no es consecuencia de la inflación, sino de la especulación corporativa y la codicia de las empresas para que los costos de los combustibles estén demasiado altos.

Sanders expresó por medio de su cuenta de Twitter que los precios de la gasolina están en el nivel más alto en 7 años. Indicó que gracias a ello las grandes compañías obtuvieron generosas ganancias por las alzas.

El legislador independiente no dudó en decir que compañías energéticas como Exxon Mobil, Chevron, Shell & BP obtuvieron casi $25 mil millones de dólares en ganancias el último trimestre.

Shock. Shock. Shock. Gas prices are at the highest level in 7 years while Exxon Mobil, Chevron, Shell & BP made nearly $25 billion in profits last quarter – the highest level in over 7 years. The problem is not inflation. The problem is corporate greed, collusion & profiteering.