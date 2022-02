Danna Paola muestra su figura al modelar ajustados leggings deportivos en color rosa

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Desde hace ya dos años Danna Paola es embajadora de la marca de ropa deportiva Puma, y ahora ha complacido a sus fans con unas imágenes en las que luce su figura al usar un conjunto de top y leggings en color rosa.

Esas campañas le han dado a la cantante la oportunidad de explotar al máximo su faceta de modelo; en el número de febrero de la revista Harpers Bazaar en español Danna aparece con varios elegantes atuendos de la firma Pandora, como pantalones anchos, una chamarra estampada y un minivestido. View this post on Instagram A post shared by Danna Paola (@dannapaola) View this post on Instagram A post shared by Harper's Bazaar México (@harpersbazaarmx)

Actualmente Danna Paola se encuentra pasando unos días en Barcelona, y además de desear a sus fans un feliz día de San Valentín publicó una serie de fotos en las que aparece tanto feliz como pensativa; el mensaje que escribió junto al post fue “Hoy sigo mis instintos, tengo que volar… Iré en contra de la gravedad 🦅💚”. View this post on Instagram A post shared by Danna Paola (@dannapaola)

View this post on Instagram A post shared by Danna Paola (@dannapaola)

