Ninel Conde expone su escultural figura y bronceado perfecto con ardiente bikini azul

Aunque el amor no le sonríe y ha pasado amargos momentos con casi todas sus parejas sentimentales, Ninel Conde sigue demostrando que la belleza es una de sus grandes aliadas, por lo que no duda en presumir ante sus fanáticos de redes sociales que tiene uno de los mejores cuerpos del espectáculo, así lo demostró este fin de semana con una sensual fotografía que atrajo la mirada de miles.

En esta ocasión, la cantante y actriz mexicana publicó una fotografía en la que se le puede ver posando bajo los rayos del sol con un ardiente bikini azul que dejó apreciar su espectacular abdomen marcado y diminuta cintura mientras se refresca un poco.

“Este es un recordatorio para ponerse su traje de baño y salir a tomar vitamina D, porque la vida es mejor bajo este solecito. Recuerden que tomarse un break también es válido. ¡Los amo!”, escribió al pie de la sexy publicación que recibió el cariño y admiración de su público, pues en unas cuantas horas la calificaron con un corazón rojo y le hicieron llegar una lluvia de halagadores comentarios.

Pero esto no ha sido todo en días recientes, pues para demostrar que es una amante del mar, la arena y el sol, “El Bombón Asesino” también presumió su piel bronceada y escultural anatomía mientras posa desde una zona rocosa frente al mar de Miami, Florida.

En aquella ocasión apareció luciendo un diminuto traje de baño de dos piezas en color rojo, con el que enamoró a más de 22 mil fanáticos mostrando su torneada figura, todo esto mientras comparte un mensaje de amor propio con el que recordó el mes en el que se festeja a los enamorados.

“Decido celebrar el amor por mí misma, por lo que Dios me ha permitido logrado hasta ahora y por el futuro que me espera. Este mes y los que siguen. Todo lo podemos si tenemos fe, ¡esto es un recordatorio! Somos capaces de lograr cosas increíbles si creemos en nosotros y ponemos nuestra Fe en Dios”, sentenció la famosa que ha decidido enfocarse en su carrera y una nueva etapa como empresaria, en la que también ha sido criticada por recomendar su línea de productos para adelgazar en menores de edad. View this post on Instagram A post shared by Ninel Conde🌟 (@ninelconde)

