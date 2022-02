Camila Cabello luce su retaguardia en ajustados biker shorts negros

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Tal parece que Camila Cabello está decidida a recuperar su figura y lucir un cuerpo tonificado. Para ello acudió este fin de semana a uno de los eventos de Tough Mudder que se llevó a cabo en Arizona. La cantante se dejó ver acompañada de amigas y compartió en Instagram muchas fotos, presumiendo su retaguardia en biker shorts negros antes de que dieran inicio los circuitos.

Tras esa dura serie de ejercicios las chicas posaron para otras fotografías, pero en la tarde se metieron a un gran jacuzzi en el que brindaron y relajaron sus músculos. Esa última publicación ha obtenido hasta el momento más de un millón de likes. View this post on Instagram A post shared by camila (@camila_cabello) View this post on Instagram A post shared by camila (@camila_cabello)

Camila ha informado a sus fans que ya prepara su regreso a la música con un nuevo álbum, pero quiere lucir muy bien para entonces, por lo que es muy disciplinada en sus rutinas de ejercicio que son supervisadas por su entrenadora Jenna Willis, quien le permite a veces uno que otro baile. View this post on Instagram A post shared by Famous Stories (@famoustories1)

