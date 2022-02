En la Ciudad de México hay 661 elementos de seguridad pública o privada denunciados por abuso sexual

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

En la Ciudad de México hay 661 denuncias contra elementos de seguridad pública y privada sólo por agresiones sexuales, de acuerdo con datos de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) actualizados al 31 de diciembre de 2021.

El próximo jueves 25 de febrero, la FGJ actualizará los datos de todo 2021, con el status jurídico de cada una de las 620 carpetas que ha levantado.

Con los datos actuales, de las 373 diligencias que se habían iniciado hasta el 31 de enero del año pasado, sólo en 29 se habían ejercido estrategias procesales, y en otras cuatro se lograron acuerdos reparatorios. Del resto, 65 se mandaron a archivo; cuatro se cerraron sin ejercer la acción penal; en dos el juez perdonó al agresor; y el resto está en trámite.

Una mujer que no se identifica como víctima y prefiere que la llamen sobreviviente narró su experiencia de cómo es lidiar con esta problemática. Pide omitir su nombre y no quiere dar muchos detalles personales, por miedo a que su ex pareja o su familia la identifique. No dice, por ejemplo, cuántos hijos tiene.

“Me detenían varias cosas. Yo no terminé ni la prepa (bachillerato). Me embaracé muy chica y él ya era mayor. Pero lo que más me asustaba es que él era policía y me decía que conocía bien los tejes y manejes del Gobierno, y que si yo hablaba nadie me iba a creer.

“Muchas veces quise hablar, pero él me decía: ‘¿Y a quién le vas a hablar? ¿A la Policía?’… y se burlaba y me amenazaba con quitarme a mis hijos. Entonces yo pensaba que podía aguantar lo que sea, con tal de que no les hiciera daño a mis hijos y me quedaba con él por ellos”, cuenta la mujer.