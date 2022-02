Camila Cabello mueve su retaguardia al hacer un sensual perreo bajo el sol

Click to share on Facebook (Opens in new window)

En estas semanas previas a su regreso al mundo musical Camila Cabello no duda en mostrarse muy animada, y así lo dejó ver en un video que publicó en sus historias de Instagram, grabado antes de que comenzara la competencia de retos físicos Tough Mudder, a la que acudió con sus amigas. Usando ajustados biker shorts negros la cantante lució sus curvas y hasta movió su retaguardia en un sensual twerking, al ritmo del tema “Bailando” de Enrique Iglesias.

La bella cantante ya está probando varios looks, y su estilista publicó una foto en la que se ve a Camila muy glamorosa con el cabello largo y lacio, perfectamente maquillada y con guantes azules en sus manos mientras cubre su busto. View this post on Instagram A post shared by Dimitris Giannetos (@dimitrishair)

Camila también compartió en Instagram la portada de su nuevo sencillo “Bam bam”, un dueto con el cantante inglés Ed Sheeran que estrenará el 4 de marzo, un día después de que ella cumpla 25 años. View this post on Instagram A post shared by camila (@camila_cabello)

