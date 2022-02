Chris Noth vuelve a las redes sociales tras meses de silencio por acusaciones de agresión sexual

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El actor Chris Noth volvió a las redes sociales tras las acusaciones de agresión sexual que cuatro mujeres hicieron en su contra. La ex estrella de la serie “And just like that…”, de 67 años, compartió en su cuenta de Instagram una imagen de su hijo Orion, de 14 años, durante un partido de basquetbol. En cuanto al pie de foto, Noth escribió: “SWISH. Es emocionante ver cómo florece su amor por el basquetbol”.

Días después, el actor publicó otra fotografía de su hijo menor, Keats, en su segundo cumpleaños. “Feliz cumpleaños pequeño Keats – ¡has traído luz y cielos azules a nuestras vidas!”, escribió. Las publicaciones de Noth marcan su primera actividad en las redes sociales desde el 11 de diciembre, cinco días antes de que salieran a la luz las acusaciones iniciales contra él en un artículo publicado por The Hollywood Reporter en el que dos mujeres le acusaban de agresión sexual. En respuesta a ello Chris dijo que los incidentes separados -que tuvieron lugar en 2004 y 2015- fueron “consensuados” y que conoció a esas personas “hace años, incluso décadas”.

Noth calificó las acusaciones de “categóricamente falsas” y mencionó que “no siempre significa no” y que nunca cruzó esa línea. También afirmó que era “difícil” no mencionar el momento de estas acusaciones. “Lo que sí sé es que no agredí a estas mujeres”. Una tercera chica -la actriz Zoe Lister-Jones, que trabajó en el antiguo club nocturno de Noth en Nueva York y que posteriormente apareció en un episodio de 2005 de la serie “Law and order: criminal intent”– afirmó que el actor tuvo un comportamiento “sexualmente inapropiado” y lo llamó “depredador”. En respuesta a sus acusaciones Chris dijo que no tiene conocimiento de quién es la mujer y que “nunca cruzaría esa línea”.

El 22 de diciembre el actor habló con los paparazzi cerca de su casa de Massachusetts: “Mi declaración está fuera, me reafirmo en mi declaración. Ahora dejaré que las fichas caigan donde tengan que caer. Mi declaración es esa, es todo lo que puedo decir”.

