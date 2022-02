Los 7 sueños sexuales más comunes: qué significan

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Los sueños sexuales son más comunes de lo que podríamos imaginar y, según los expertos, su interpretación no se debe tomar de manera literal, sino tratar de identificar la esencia del mismo. Así que, si has soñado que tienes un candente encuentro con un amigo o algún ex, no significa que quieras meterte a la cama con ellos.

La clave es dividir el sueño en una historia que tenga un principio, un desarrollo y un final, así como concentrarse en los sentimientos que se experimentaron durante el proceso. “Esto te revelará la necesidad emocional que tu sueño sexual está tratando de que cumplas en la vida de vigilia”, comentó la psicóloga sexual y terapeuta Janet Brito en el sitio HealthLine.

Si bien los sueños sexuales podrían considerarse como un tabú, no hay qué preocuparse, solo se debe profundizar para saber qué está tratando de decirnos el subconsciente, agregó.

Los expertos coinciden en que son 7 los sueños sexuales más comunes que presentamos:

1. Soñar con tener sexo con un extraño

Cuando se sueña con tener relaciones íntimas con alguien a quien no conocemos o no alcanzamos a distinguir sugiere que la libido está muy alta y no se están satisfaciendo adecuadamente las necesidades sexuales.

2. Soñar con tener sexo con un ex

Pueden representar distintas cosas y dependerá del tiempo que se lleva separado con la expareja. Así, es probable que represente un periodo de adaptación con la nueva pareja o un dolor que no ha sido resuelto.

3. Soñar que se tiene sexo con un amigo

Si sueñas que sostienes una relación sexual con un amigo representa que has establecido una conexión con él a nivel emocional. Tu mente refleja de esta manera, qué tan cercano te sientes a él o ella.

4. Soñar con el sexo en el trabajo

Cuando sueñas con tener un encuentro con un colega de trabajo, e incluso tu jefe, señala que deseas conocer algunas de las cualidades de ese compañero laboral.

5. Soñar con tener sexo múltiple

Los sueños en donde se sostienen relaciones sexuales con muchas personas a la vez significa que hay demasiadas cosas pasando por tu cabeza al mismo tiempo. Puede ser síntoma de ansiedad o preocupación por las obligaciones.

6. Soñar con tener sexo con alguien que no es tu pareja

Es uno de los sueños más preocupantes, sin embargo, no hay por qué alarmarse, al menos en el plano íntimo. No significa tu deseo de ser infiel ni que te sientas insatisfecho, simboliza que una situación, como el trabajo, ocupa más espacio en tu relación del que debería.

7. Soñar con tener sexo oral

Según expertos, es uno de los sueños más comunes y significa que tuviste una conversación íntima y sincera con esa persona.

