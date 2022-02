Rosalía luce su cuerpo en un sexy bikini de cuero negro

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Foto: Kevin Winter for The Recording Academy / Getty Images

La promoción previa al lanzamiento del nuevo álbum de Rosalía Motomami ha sido intensa, y ahora la cantante posó muy sexy en una sesión para la revista i_D, en fotos que la mostraron con muchos atuendos, destacando un original bikini de cuero negro.

Los fans de la artista española quedaron sorprendidos cuando el martes 22 ella publicó en Instagram unas fotos en las que presume su nuevo look con el cabello rojo intenso; muchos interpretaron esto como un cambio pasajero que podría deberse a la grabación de un videoclip. Todo fue acompañado con un concepto en su ropa en el que sobresalen los leggings desgarrados, calcetas y zapatos transparentes. View this post on Instagram A post shared by Sony Music México (@sonymusicmexico) View this post on Instagram A post shared by Rosalia Army (@rrosalia.vt)

Motomami saldrá a la venta el 18 de marzo, pero seis días antes Rosalía se presentará en el programa de televisión “Saturday Night Live”, en el que será la invitada musical; anteriormente ella apareció en ese show, pero acompañando a Bad Bunny durante la interpretación del tema “La noche de anoche”. View this post on Instagram A post shared by Rosalía News (@rosaliavtnews)

