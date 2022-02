“La Chica del Clima”, Yanet García, sube la temperatura modelando entre la jungla micorbikini de red rojo

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Yanet García está experimentando una nueva faceta como modelo, pues desde hace unos meses lanzó su página de contenido exclusivo a través de la plataforma OnlyFans en donde consiente la pupila de sus más exigentes admiradores posando con el mínimo de prendas.

Debido al éxito obtenido en tan poco tiempo también ha utilizado su cuenta de Instagram para compartir breves videos y candentes imágenes en los que muestra un poco de lo que podrán disfrutar los suscriptores, tal como la grabación que publicó recientemente.

En esta ocasión, la sensual actriz originaria de Monterrey, Nuevo León, subió la temperatura modelando un diminuto conjunto rojo de red, con el que dio la espalda a la cámara para mostrar su torneada retaguardia mientras se divierte bailando en medio de una jungla artificial situada junto a la piscina.

Lo más ardiente de la grabación llegó al final, cuando se despojó de su atrevido top de red para mostrarse topless ante la cámara y por supuesto enamorar aún más a sus 14.5 millones de seguidores con los que cuenta al día de hoy.

Yanet García, quien alcanzó fama como presentadora de televisión y en poco tiempo fue reconocida como la sensual “Chica del clima”, días antes presumió su escultural anatomía utilizando este mismo set de prendas, con el que dio por completo la espalda a la cámara para mostrar otro ángulo y derretir de amor a cerca de medio millón de usuarios, quienes calificaron la imagen con un “me gusta”. View this post on Instagram A post shared by Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia)

Mientras que, en otra atrevida publicación hizo lo propio al posar topless, pues únicamente dejó a la vista su micro bikini de red color rojo para mostrarse en otra acalorada fotografía. View this post on Instagram A post shared by Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia)

Pero Yanet García ha demostrado que sabe lucir espectacular con todo tipo de prendas; sin embargo, con las que más reacciones ha generado es con aquellas en las que deja muy poco a la imaginación, en especial todas las que están diseñadas con tela de red.

Así fue como también presumió sus monumentales curvas con un vestido perforado que dejó al descubierto la diminuta ropa interior que lleva puesta bajo su diseño. Imágenes que recordamos a continuación. View this post on Instagram A post shared by Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia) View this post on Instagram A post shared by Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia)

