Los cuatro cambios de ropa con los que Ángela Aguilar deslumbró con su belleza en Premios Lo Nuestro

La noche del pasado 24 de febrero las celebridades se volvieron a reunir en el escenario de Premios Lo Nuestro, pero sin duda una de las artistas que más llamó la atención fue Ángela Aguilar, quien deslumbró con su belleza al lucir cuatro elegantes diseños que la convirtieron en una de las mejor vestidas de esta importante gala realizada en la FTX Arena de Miami, Florida.

Durante la alfombra roja, la hija de Pepe Aguilar impactó luciendo un espectacular vestido rosado en corte sirena strapless inspirado en los elementos simbólicos de su más reciente disco Mexicana Enamorada, en el que destacan flores en tonos coloridos y frases con las que se identifica, además de su nombre plasmado a la altura de la cadera. También llevó un toque de distinción a base de plumas en color rojo y fucsia, colocado a la altura de uno de sus hombros.

Este traje fue elaborado por la casa de modas ubicada en León, Guanajuato, México, llamada Iann Dey, quienes a través de Instagram compartieron detalles de su espectacular modelo.

Mientras que otro diseño elaborado por esta misma firma fue el que la menor de la dinastía Aguilar lució durante el homenaje a Vicente Fernández, el cual fue confeccionado tomando como base las raíces mexicanas, en el que destaca un corsé tensado por un costado que acentuó aún más su diminuta cintura.

El elegante vestido de holanes color negro y con detalles dorados que simulan ser hojas que recorren la silueta de Ángela, también fue presumido por sus creadores a través de las redes sociales.

Pero uno de los momentos más ovacionados de la noche fue el homenaje a su abuela, Flor Silvestre, en donde interpretó el tema “Malagueña” y apareció sobre el escenario con un vestido hecho por el diseñador Felipe Alvarado.

Con un espectacular escote, aplicaciones de cristal y flores que fueron pintadas y bordadas de manera artesanal, Ángela Aguilar volvió a derrochar belleza y elegancia con este seductora creación de manos mexicanas. View this post on Instagram A post shared by FELIPE ALVARADO (@felipealavarado)

Mientras que, para recibir el galardón en la categoría Artista Revelación Femenina, nuevamente deslumbró al subir al escenario con un lujoso traje de manga larga y pantalón de campana bordado en lentejuelas, adornado con flecos que corrieron desde los hombros.

Cada uno de sus elegantes vestuarios fue presumido por ella misma a través de su cuenta de Instagram, en donde agradeció a quienes hicieron posible este nuevo triunfo en su carrera.

“Todo fue solo un sueño. Gracias por todo, por tanto, siempre. Gracias infinitas“, escribió junto a una serie de imágenes en las que recordó su paso por el escenario de Premios Lo Nuestro. View this post on Instagram A post shared by Ángela Aguilar 🇲🇽 (@angela_aguilar_)

