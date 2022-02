FOTO: Ella es Zaaxhil, la nieta de Laura León “La Tesorito”, que cautivó las redes con su belleza

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Laura León es una de las cantantes más queridas de México, esto gracias a su belleza y carisma, cualidades que heredó su nieta Zaaxhil y con las que conquistó al público durante una divertida grabación que la cantante compartió por medio de redes. ¡Aquí te contamos los detalles!

A través de su cuenta de Instagram, “La Tesorito” dejó ver la increíble relación que mantiene con su nieta, pues con un breve video mostraron su lado más divertido y bromista. ¡Al público le encantó!

Close Recibe gratis los titulares sobre tus celebridades favoritas diariamente en tu email Gracias por ser lector de La Opinión. Pronto recibirás tu primer boletín

Se trató de un breve clip en el que abuela y nieta enviaron saludos a sus seguidores muy a su manera, hasta con un toque de picardía.

“Mi abuelita y yo queríamos enviarles un saludo”, se escucha decir a Zaaxhil entre risas mientras Laura León manda un peculiar saludo valiéndose de su particular estilo de humor.

Esta breve, pero tierna interacción, desató furor entre los seguidores de ambas, por lo que los comentarios felicitándolas por su relación no pudieron faltar: “Bellísimas, simpáticas y carismáticas”, “Las amo a las dos, par de guapas”, “Mi tesorito siempre linda” y “Que guapa, lo heredó de ti”, son algunas de las respuestas que obtuvo. View this post on Instagram A post shared by Chisme No Like Oficial (@chismenolikeofficial)

Te puede interesar:

Laura León apoya a Inés Gómez Mont tras los problemas legales que enfrenta: “Es una bellísima persona”

Starbucks rinde homenaje a Laura León, ‘La Tesorito’, con una bebida con su nombre

Laura León arremete contra el papá de Gomita y el cantante Lalo Mora: “¡Viejo cochino!”