Ángela Aguilar posa como toda una modelo en elegante atuendo negro con transparencias

Ángela Aguilar está disfrutando al máximo su fama, y de las siete categorías en las que nominaba al Premio Lo Nuestro resultó ganadora en una, la de Artista Revelación Femenino. Luego de la ceremonia de entrega ella posó como toda una modelo en fotos a bordo de una camioneta, usando el elegante vestido negro con transparencias con el que pasó a recibir su premio.

Pero eso no fue todo, ya que en su cuenta de Instagram la cantante publicó imágenes que la muestran con los atuendos que lució esa noche, entre los que destacan un vestido negro con corset y otro con estampado de flores; el mensaje que escribió junto a las fotos fue: “Todo fue solo un sueño. Gracias por todo, por tanto, siempre. Gracias infinitas”. View this post on Instagram A post shared by Ángela Aguilar 🇲🇽 (@angela_aguilar_)

Ángela se acerca ya a los ocho millones de seguidores en Instagram; a todos ellos complació con unas fotos en las que aparece caminando por una vereda y usando un minivestido rojo. Lo hizo para seguir con la promoción de su exitoso álbum Mexicana enamorada en las distintas plataformas de streaming. View this post on Instagram A post shared by Ángela Aguilar 🇲🇽 (@angela_aguilar_)

