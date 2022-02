Lili Estefan y su hija Lina muestran las piernas hasta arriba y hacen arder el Instagram

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Una vez más La Flaca de la televisión hispana y conductora de El Gordo y La Flaca, Lili Estefan, junto a su hija, Lina Luaces, hicieron arder el Instagram al mostrar las piernas hasta arriba con unos vestidos muy sexys a su llegaba del Premio Lo Nuestro 2022 de Univision. Recordemos que la compañera de show de Raúl de Molina repitió una hazaña parecida con unas transparencias en el pasado Grammy Latino.

Lili Estefan se decidió por un vestido asimétrico color verde esmeralda casi del mismo color que sus ojos. Mientras que, su hija Lina Luaces, se decidió por uno blanco muy cortito. Por su puesto, el atractivo que más le halagan a ambas además de sus inmensas sonrisas son las piernas y estos atuendos hicieron que los fans de la presentadora de El Gordo y La Flaca, se desbocaran en halagos hacia ambas en Instagram. View this post on Instagram A post shared by ElGordoyLaFlaca (@elgordoylaflaca)

“Ya sabemos de quién heredó la belleza la chiquita”, “Dos mujerones espectaculares”, “Lina está igualita de bella que su mamá”, “De tal palo tal astilla” y “Las flacas más sexys que pisaron esa alfombra”, fueron algunos de lasa flores que le dejaron a Lili Estefan y su hija, Lina Luaces en la sección de comentarios de la cuenta de Instagram de La Flaca de Univision. View this post on Instagram A post shared by Ahora Mismo (@ahoramismousa)

Hace una semana, Lili Estefan volvió a llamar la atención porque se paseó en buena compañía en un convertible por Miami. Lina Luaces, en cambio, llamó la atención pues hizo unas fotos como modelo profesional para una revista y usando importantes marcas. No hay duda que Lina no sólo heredó la belleza de Lili sino la manera de trabajar duramente por sus sueños, tomando en cuenta que no llega ni a los 20 de edad. Sin duda alguna, un par espectacular y sobre todo, más que madre e hija, se nota que son las mejores amigas. View this post on Instagram A post shared by 𝐋𝐢𝐥𝐢 𝐄𝐬𝐭𝐞𝐟𝐚𝐧 (@adictosaliliestefan)

