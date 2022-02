Aneliz Aguilar presume sus piernas al modelar un minivestido negro

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Ángela Aguilar cuenta con millones de seguidores en Instagram, pero su hermana Aneliz también tiene fieles fans, sobre todo amantes de la moda y marcas de diseñador. Ahora la joven influencer impactó con fotos y un video en los que aparece muy elegante modelando un minivestido negro, que combinó con botas altas y un abrigo.

Posando como toda una modelo, la hija de Pepe Aguilar opta por atuendos formales y monocromáticos, sin olvidar los accesorios (como gafas oscuras y discreta joyería) que dan un toque muy completo a su look. Hace algunos días compartió imágenes en las que aparece usando un bolso de la firma Chanel. View this post on Instagram A post shared by Aneliz Aguilar (@aneliz_aguilar)

Aneliz tiene 23 años y en algún momento pensó en dedicarse a la música, pero finalmente optó por dejar ver en sus redes sociales su interés por convertirse en una profesional de la moda. Aunque no publica mucho y en sus posts aparece sola, es muy unida a su hermana Ángela, a quien no deja de admirar por su exitosa carrera musical. View this post on Instagram A post shared by Aneliz Aguilar (@aneliz_aguilar)

También te puede interesar:

-Desde el gimnasio, Ángela Aguilar y su hermana Aneliz lucen al máximo su belleza

Close Recibe gratis los titulares sobre tus celebridades favoritas diariamente en tu email Gracias por ser lector de La Opinión. Pronto recibirás tu primer boletín

-Aneliz Aguilar y sus lecciones para usar pantalón de tiro alto